Dune-Regisseur spricht Klartext: Dune 3 gibt’s nur unter einer Bedingung

Nach dem Erfolg der ersten Dune-Teile gingen viele Fans davon aus, dass eine Fortsetzung bereits in trockenen Tüchern ist. Doch gerade Regisseur Denis Villeneuve scheint davon nicht überzeugt zu sein. Er will Dune 3 nur unter einer Bedingung in Angriff nehmen.

Dune 3 auf der Kippe? Villeneuve will „zurücktreten“

Dune: Part Two ist an den Kinokassen ein voller Erfolg. Nach der Performance des ersten Films war das auch kaum anders zu erwarten. Stolze 576 Millionen US-Dollar konnte die Fortsetzung bereits weltweit einspielen und hat damit schon jetzt das Ergebnis des Vorgängers übertroffen (Quelle: kino.de).

Anzeige

Bei diesen Zahlen dürfte völlig außer Frage stehen, dass Publisher Warner Bros. am liebsten möglichst zeitnah den dritten Teil in die Kinos bringen will. Doch Regisseur Denis Villeneuve scheint erst einmal eine Pause zu brauchen, wie er gegenüber Empire verlauten lässt:

Ich hatte das Gefühl, dass es eine gute Idee war, gleich nach dem ersten Teil weiterzumachen. Wir waren bereits am Entwerfen, Schreiben und so weiter. Aber das bedeutete auch, dass ich sechs Jahre lang ununterbrochen auf Arrakis war, und ich denke, es ist gesund, ein wenig zurückzutreten.

Anzeige

In Dune 2 steuerte die Geschichte rund um Paul Atreides auf ihren Höhepunkt zu – erste Szenen aus dem Film könnt ihr euch im Trailer anschauen:

Dune 2 - Trailer 2 Deutsch

Dune-Fortsetzung nur unter einer Bedingung

Dass sich Villeneuve nach diesem Dune-Marathon erst einmal sammeln will, dürfte kaum jemanden überraschen. Doch wie steht es denn nun um Teil 3? Wird Villeneuve diesen überhaupt noch übernehmen? Ja, will er – aber nur unter einer Bedingung:

Wenn wir zurückgehen, muss es echt sein, es muss relevant sein. Wenn ich jemals Dune Messiah mache, dann nur, weil es besser sein wird als der zweite Teil. Ansonsten mache ich es nicht.

Anzeige

Villeneuve will also auf alle Fälle mit Dune 3 noch einmal einen draufsetzen. Das dürfte den Fans gefallen. Wann der Regisseur sich jedoch potenziell vorstellen könnte, den dritten Teil in Angriff zu nehmen, bleibt offen.

Den ersten Teil von Dune könnt ihr euch aktuell übrigens auf Netflix anschauen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.