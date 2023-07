Heute, am 20. Juli 2023, erscheint der Dyson Zone – ein Over-Ear-Kopfhörer mit Active Noise Cancellation und Luftreinigungsfunktion. Wir verraten, was die stylischen Headphones so alles auf dem Kasten haben.

Dyson Zone: Reiner Klang mit ANC

So etwas gab es noch nie: Der Dyson Zone ist Kopfhörer und Luftreiniger in einem und verbindet damit reinen Klang mit reiner Luft. Klingt ganz schön abgefahren und ist es vielleicht auch, doch die Headphones sehen nicht nur futuristisch aus, in ihnen wurde auch fortschrittliche Dyson-Technologie verbaut. Sie bieten eine beachtliche Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden bei reiner Audiowiedergabe mit eingeschaltetem ANC. Dabei überwachen acht Mikrofone mit aktiver Geräuschunterdrückung die Umgebungsgeräusche 384.000 Mal pro Sekunde und sorgen dafür, dass Hintergrundgeräusche unterdrückt werden.

Zusätzlich gibt es zwei Mikrofonen für Telefonie und Transparenzsysteme. In Kombination mit einer intelligenten Signalverarbeitung werden Verzerrungen reduziert und ein realistischer, detailgenauer Klang erzeugt. Der 40 mm Neodym-Lautsprechertreiber mit 16 Ohm liefert einen breiten Frequenzbereich für ein überwiegend klares Klangerlebnis im Bass-, Mittelton- und Hochtonbereich.

Das Highlight: Reine Luft dank abnehmbarem Visier

Die größte Besonderheit des Dyson Zone ist das kontaktlose Visier mit eingebautem Luftreiniger. Es wird magnetisch am Kopfhörer befestigt und leitet kontinuierlich einen Strom aus gereinigter Luft zu Nase und Mund, ohne dabei das Gesicht zu berühren. Dadurch wird eine hygienische Luftzufuhr und komfortables Atmen gewährleistet. Das zweistufige Filtersystem ist in der Lage, sowohl Abgase als auch Schadstoffe aus der Luft zu filtern. Zudem nutzt der Auto-Aktivitätsmodus einen integrierten Beschleunigungsmesser, um die Bewegungsgeschwindigkeit zu überwachen und den Luftstrom an die Atemfrequenz anzupassen.

Der Dyson Zone: Mit oder ohne Luftreinigungs-Visier tragbar (Bildquelle: Dyson)

Volle Kontrolle mit der MyDyson-App

Den Dyson Zone könnt ihr mit der MyDyson-App verbinden, um das reine Klangerlebnis noch weiter zu steigern. Folgende Features runden das Gesamtpaket ab:

Echtzeit-Überblick über Schadstoff- und Lärmbelästigung in der Umgebung

Audioeinstellungen verwalten

Akku- und Filteranzeige

Videoaneitungen und automatische Updates

Der Dyson Zone in der Farbe „Nachtblau/Dunkelblau“ ist ab sofort für 899 Euro im Handel erhältlich. Exklusiv im Onlineshop von Dyson könnt ihr den Kopfhörer in der Farbe „Nachtblau-Kupfer“ mit Reisetasche und zusätzlichem Zubehör für 959 Euro kaufen. Weitere Infos zu den revolutionären Headphones findet ihr auf der Übersichtsseite von Dyson.