Menschen und Tiere leiden unter der Hitze, doch auch E-Autos können die Temperaturen zu schaffen machen. Die Lebensdauer der Batterie kann sich bei Hitze drastisch verringern. Eine neuartige Sicherheitsfolie soll hier Abhilfe schaffen. Bis diese auf den Markt kommt, reicht auch ein Griff in den Verbandskasten.

E-Autos: Hitze schadet Batterien

In Südeuropa und Teilen der USA herrschen Rekordtemperaturen, doch auch in Mitteleuropa geraten Menschen derzeit ziemlich ins Schwitzen. Während uns verschiedene Mittel zur Abkühlung bereitstehen, sieht es bei E-Autos anders aus. Falls diese nicht in einer kühlen Garage oder zumindest dauerhaft im Schatten geparkt werden, drohen im schlimmsten Fall Sicherheitsprobleme bei der Batterie.

Extreme Temperaturen können die Lebensdauer von E-Auto-Akkus stark beeinträchtigen. Sogar kleinere Risse können sich bilden, wenn das Fahrzeug immer wieder enormer Hitze ausgesetzt wird. Zwar beschleunigen sich die Ionen in den Batterien auch beim Schnellladen, doch dieses ist zeitlich begrenzt. Es kommt nicht zu einer dauerhaften Belastung.

Um dem Problem entgegenzuwirken, arbeiten Forscher der Shanghai Jiao Ton University gerade an einer speziellen Schutzfolie für E-Fahrzeuge. Diese soll die Temperatur um die Hälfte senken und das Risiko für Beschädigungen des Akkus deutlich verringern (Quelle: Carscoops).

Die Folie reflektiert das Sonnenlicht. Bei ersten Tests soll die Temperatur so trotz direkter Sonneneinstrahlung auf 22,8 °C gesenkt worden sein, statt 50,5 °C ohne Folie. Ob und wann die Folie auf den Markt kommt, steht noch nicht fest. E-Auto-Fahrer können sich aber auch anders helfen.

E-Autos schützen mit Thermo-Folie

Auf die spezielle Folie müssen E-Auto-Fahrer nicht warten. Ein Griff in den Verbandskasten genügt in den meisten Fällen schon. Dort befindet sich die Thermo-Folie, auch als Rettungsdecke bekannt. Die Folie kann über die Windschutzscheibe in die Türen des Fahrzeugs eingeklemmt werden, um für deutlich geringere Temperaturen zu sorgen. Fahrer sollten aber in jedem Fall für Ersatz sorgen, um den Verbandskasten wieder vollständig zu haben. Eine Thermo-Folie kostet in der Regel weniger als 2 Euro.

