E-Bike aus Bambus: Dieses Lastenrad ist ein echter Kraftprotz

Der Bamboo Bicycle Club aus London hat ein neues E-Lastenrad vorgestellt. Es besteht zu großen Teilen aus Bambus und Flachs. Trotz der ungewöhnlichen Materialien soll das spezielle E-Cargo-Bike bis zu 250 Kilo transportieren können. Ein wichtiges Detail behält der Hersteller allerdings noch für sich.

E-Lastenrad aus Bambus vorgestellt

Der Bamboo Bicycle Club hat eine nachhaltig konzipierte Innovation vorgestellt: Ein E-Lastenfahrrad mit einem Rahmen aus Bambus. Das Projekt soll nicht nur eine Antwort auf die steigenden Kosten herkömmlicher E-Cargo-Bikes sein, sondern auch einen Vorstoß in Richtung umweltfreundlicher Transportlösungen in Städten darstellen.

Die Entwickler haben sich nach eigenen Angaben intensiv mit verschiedenen Designs und Komponenten auseinandergesetzt, um die Schwächen bestehender Modelle zu identifizieren. Dabei stießen sie auf Probleme wie mangelnde Benutzerfreundlichkeit, starre Überdachungen und die Verwendung minderwertiger Teile. Ein weiteres Problem war der Verschleiß von Lagern und Ketten durch Antriebssysteme mit nur einem Antriebsrad.

Die Lösung war ein E-Lastenfahrrad mit einem robusten Allradantrieb, hydraulischen Scheibenbremsen mit Doppelhebelsystem – neben einem Rahmen aus Guadua-Bambus, der eine Zuladung von bis zu 250 Kilo ermöglicht. Der Bambusrahmen bietet laut Hersteller die perfekte Mischung aus Festigkeit und Nachhaltigkeit.

Der eigentliche Ladebereich des E-Bikes besteht aus recycelbaren, modularen Wabenmaterialien, die „leicht und anpassungsfähig sind und sich einfach zu Hause zusammenbauen lassen“ (Quelle: Bamboo Bicycle Club).

Mehr zum E-Lastenrad seht ihr im Video:

Cargo E-Bike besteht aus Bambus

Bambus-E-Bike: Preis noch unbekannt

Wie viel das spezielle Lastenrad aus Bambus am Ende kosten wird, hat der Hersteller noch nicht bekannt gegeben. Unklar ist auch, inwieweit es überhaupt in Serie gehen wird. Der Bamboo Bicycle Club ist nach eigenen Angaben offen für Kooperationen und lädt Gleichgesinnte ein, sich an der Weiterentwicklung und Verfeinerung des Designs zu beteiligen.

