Erstmals seit 10 Jahren: Legendärer Elektromusiker tourt bald wieder in Deutschland

Moby geht nach über 10 Jahren wieder auf große Europa-Tournee. Der Grund: Sein Album „Play“ wird dieses Jahr 25 Jahre alt. Dieses Mal ist die Musiklegende auch in Deutschland unterwegs und tritt in Berlin und Düsseldorf auf.

Moby tritt wieder in Deutschland auf

Deutsche Moby-Fans sollten sich den 22. und 23. September 2024 lieber schon mal rot im Kalender markieren – denn an diesen Tagen tritt der inzwischen 58-jährige Musiker live in Deutschland auf.

Am 22. September 2024 könnt ihr Moby live im Velodrom in Berlin sehen. Am Tag darauf ist er in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf zugegen. Der Fokus liegt bei den Konzerten auf seinem Album „Play“ (bei Amazon anschauen) – denn das wird in diesem Jahr stolze 25 Jahre alt. Moby hat jedoch angekündigt, dass er nicht ausschließlich Songs aus seinem fünften Album spielen wird – es wird auch ein paar All-Time-Favoriten des Publikums geben.

Wer Interesse hat, sollte sich lieber jetzt schon seine Tickets sichern. Gut möglich, dass die Karten schnell weg sind. Aktuell kostet die günstigste Karte in Berlin etwas mehr als 70 Euro bei Eventim. In Düsseldorf müsst ihr noch ein paar Euro mehr einplanen (bei Eventim anschauen).

„Play“ war damals Mobys Rettungsanker, der sich eigentlich schon damit abgefunden hatte, der Musikbranche den Rücken zu kehren. Doch das Album verkaufte sich bis heute über 10 Millionen Mal.

Mobys neues Album steht in den Startlöchern

Noch vor der Europa-Tournee startet übrigens im Frühsommer Mobys neues Album „Always Centred At Night“. Der Release ist für den 14. Juni 2024 geplant. Das Album umfasst 13 neue Songs, bei denen diverse andere Interpreten mitgewirkt haben – darunter etwa Benjamin Zephaniah, Serpentwithfeet und Gaidaa. Die Trackliste kursiert bereits online:

on air feat. Serpentwithfeet dark days feat. Lady Blackbird where is your pride? feat. Benjamin Zephaniah transit feat. Gaidaa wild flame feat. Danaé Wellington precious mind feat. India Carney should sleep feat. J.P. Bimeni feelings come undone feat. Raquel Rodriguez medusa feat. Aynzli Jones we’re going wrong feat. Brie O’Banion fall back feat. Akemi Fox sweet moon feat. Choklate ache for feat. José James

