„F*ck das Imperium!“: So nah war Star Wars am ersten echten Schimpfwort

Die Einwohner des Star-Wars-Universums sind generell sehr höflich. Sie hacken sich lieber mit dem Lichtschwert die Körperteile ab, bevor jemand ein schmutziges Wort in den Mund nimmt. In einer Serie auf Disney Plus wäre es aber fast zur ersten F-Bomb gekommen.

„F*ck“ in Star Wars: Das wäre die erste F-Bomb gewesen

Star Wars spielt vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Zwischen den Sternen werden aber wohl nicht die gleichen Schimpfwörter benutzt wie hier auf der Erde. Stattdessen werfen sich die Schurken un Halunken lieber Worte wie „Dank Farrik“ oder noch besser „Bantha Poodoo“ entgegen. Die Serie Andor auf Disney Plus hätte jetzt aber fast die erste F-Bomb ins Universum gebracht. Achtung: Ab hier folgen Spoiler für das Finale von Andor.

Handlungsort ist der Planet Ferrix, der vom Imperium besetzt wurde. Dort findet gerade der Trauerfeier für Cassian Andors Ziehmutter Maarva statt. In einer vorher aufgezeichneten Rede ruft sie die Bevölkerung zur Rebellion auf. Schauspielerin Denise Gough, die in Andor die imperiale Agentin Dedra Meero spielt, erzählt im Interview, dass diese Ansprache fast mit der ersten F-Bomb geendet hätte (Quelle: Empire):

„Von Anfang an lag ein rebellischer Geist in der Luft. Fionas Stimme (Maarvas Schauspielerin) war über uns allen. Nur, dass sie am Ende nicht sagte: ‚Bekämpft das Imperium!‘ Sie sagte, ‚F*ck das Imperium!‘ Das hat uns alle in ziemliche Aufregung versetzt. Aber wir durften das natürlich nicht so drin lassen.“

Schaut euch hier den Trailer für Andor auf Disney Plus an:

Andor | Trailer Deutsch (Disney/Lucasfilm)

Andor: Warum ist das Schimpfwort aus der Serie geflogen?

Es ist nicht klar, warum die Szene letztendlich zum harmloseren „Bekämpft das Imperium!“ geändert wurde. Eigentlich hält sich Andor nicht damit zurück, auch erwachsene Themen anzusprechen und die brutalen Seiten des Imperiums zu zeigen. Vielleicht hat sich das irdische Schimpfwort einfach nicht genau nach Star Wars angefühlt. Mutterkonzern Disney hat hier wohl schwer zu erfüllende Ansprüche, denn auch ein Star-Wars-Film von Regisseur Zack Snyder wurde abgelehnt, weil er zu brutal geworden wäre.

