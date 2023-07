Auf der Switch gibt es einige großartige Exklusivtitel und so ziemlich jeder Nintendo-Fan kennt ihre Namen. Wesentlich unbekannter ist dagegen Master Detective Archives: Rain Code. Hinter dem langen Namen verbirgt sich ein echter Geheimtipp für Rätsel- und Krimi-Fans.

Diese Mystery-Perle ist ein Muss für Switch-Besitzer

Exklusivtitel wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oder Super Mario Odyssey sind der Hauptgrund dafür, warum sich Gamer für die Nintendo Switch entscheiden. Ab und zu erscheinen für die Konsole aber auch geniale Spiele, die bei der breiten Masse eher untergehen. Dazu gehört ohne Frage Master Detective Archives: Rain Code.

Master Detective Archives: Rain Code - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.07.2023 15:41 Uhr

Das exklusive Switch-Spiel stammt von den Machern von Danganronpa und ist am 30. Juni 2023 erschienen. Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum ungewöhnlichen Game ansehen:

Master Detective Archives: RAIN CODE - Launch Trailer

Kenner der Danganronpa-Spiele oder des gleichnamigen Anime werden den prägnanten Stil sofort wiedererkennen. Und auch thematisch schlägt das Switch-Game in eine ähnliche Kerbe. Als Meisterdetektiv mit übernatürlichen Fähigkeiten liegt es an euch obskure und knifflige Mordfälle zu lösen.

Dabei trefft ihr nicht nur auf exzentrische Figuren, sondern müsst auch diverse verrückte Minispiele absolvieren. Und „verrückt“ ist hier das treffende Stichwort. So ziemlich alles an Master Detective Archives: Rain Code ist überzogen und absonderlich, aber gerade das macht den speziellen Charme des Spiels aus.

Das halten die Kritiker und Fans vom Spiel

Bei den Usern kommt das ungewöhnliche Mystery-Spiel jedenfalls seht gut an, was unter anderem die 86 Prozent positive Bewertungen auf Metacritic beweisen. Aber auch manch ein Kritiker ist schwer angetan von Master Detective Archives: Rain Code.

„Die ausgeklügelte Handlung hält einen bei der Stange, und das Spiel bietet eine Menge Abwechslung. Die Minispiele machen Spaß, die Missionen, die du erfüllst, sind fesselnd und dank des audiovisuellen Stils fühlt es sich mehr als gut an. Wenn du ein Fan der Danganronpa-Spiele bist, ist dies ein Kauf, den du ohne zu zögern in Betracht ziehen kannst.“ (Quelle: PlaySense)

Das Spiel bietet übrigens deutsche Texte und ist für Englisch-Muffel somit ein echter Segen.

