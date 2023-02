Der Release von Dragon Age 4, auch bekannt als Dragon Age: Dreadwolf, liegt zwar noch in weiter Ferne, aber dennoch gab es jetzt einen ersten Gameplay-Leak zum neuen Rollenspiel von BioWare. Die Fan-Reaktionen sind allerdings recht durchwachsen.

Dragon Age Facts

Leak zeigt erstes Gameplay von Dreadwolf

Während Dragon Age: Origins bei Fans Kultstatus genießt und zu den besten Rollenspielen überhaupt gezählt wird, kamen die beiden Nachfolger, also Dragon Age 2 und Dragon Age: Inquisition, nicht so gut bei der Allgemeinheit an.

Aus diesem Grund liegt die Marke auch seit 2014 auf Eis.

Entwickler BioWare arbeitet aber bereits an der glorreichen Rückkehr der IP und zwar in Form von Dragon Age: Dreadwolf. Natürlich mit dem Versprechen, dass dieses Mal alles besser wird!

Geht die Reihe also wieder zurück zu den Wurzeln und somit weg vom Action-lastigen Kampfsystem der Vorgänger? Die Antwort darauf beantworten brandneue Gameplay-Clips von der Alpha-Version des Spiels. Diese sind durch einen größeren Leak im Netz gelandet und geben einen guten Eindruck davon, was Fans mit Dreadwolf erwartet.

Demnach wird Dragon Age 4 auf ein Echtzeitkampfsystem setzen, dass viele Fans und News-Portale an God of War (2018) erinnert. Schnelle Angriffe und gut getimtes Ausweichen inklusive.

Anstatt strategischer Gefechte gibt es also in Zukunft ein neues Hack and Slay. Und das stößt einigen Fans ziemlich sauer auf. Damit erinnert Dreadwolf vielmehr an den recht unbeliebten zweiten Teil der Reihe.

Darüber hinaus sieht es aktuell so aus als würden Spieler nur eine Figur kontrollieren, während die restliche Party von der KI gesteuert wird. Nicht gerade das, was sich Rollenspielfans erhofft hatten.

Bietet Dreadwolf einen Multiplayer?

Es gibt aber auch gute Nachrichten! Und zwar wird Dragon Age: Dreadwolf eine reine Singleplayer-Erfahrung. Fans der Marke brauchen sich also keine Sorge um Multiplayer-Zwang und ähnliche „Games as a Service“-Probleme machen.

Da sich Dreadwolf dem Leak nach noch in der Alpha-Phase befindet, ist ein Release in diesem Jahr recht unwahrscheinlich.