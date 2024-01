Google verrät Android-Geheimnis: Selbst Experten wussten es nicht

Google hat auf der CES 2024 eine Neuheit enthüllt: Das Android-Maskottchen, bisher inoffiziell als Bugdroid bekannt, trägt eigentlich einen ganz anderen Namen. Besonders kreativ waren die Namensgeber allerdings nicht, wie sich zeigt.

Android Facts

Google: Neues Android-Maskottchen heißt The Bot

Auf der CES 2024 hat Google seinen neuen Star präsentiert: The Bot. Das aktualisierte 3D-Maskottchen von Android wurde zwar schon vor einigen Monaten vorgestellt, hatte aber offiziell noch keinen eigenen Namen. Inoffiziell war das bisherige Maskottchen unter dem Namen Bugdroid bekannt.

Das Update des Android-Maskottchens geht weit über die Namensänderung hinaus. Der Bot präsentiert sich in einem komplett neuen 3D-Design, das ihm laut Google mehr Charakter und eine dynamischere Ausstrahlung verleiht. Mit einem Körper in Form einer gewölbten Kapsel und hervorstehenden Beinen sieht The Bot tatsächlich anders aus als die Vorgängerversion.

Beim Design hat Google nach eigenen Angaben mit verschiedenen Materialien und Farben experimentiert, um dem Maskottchen eine „einzigartige und wiedererkennbare Persönlichkeit“ zu verleihen (Quelle: Google-Blog The Keyword). Inspiriert von Androids Material-Design soll The Bot die Markenpalette von Google ergänzen und gleichzeitig als vielseitiges, anpassungsfähiges Symbol über verschiedene Kanäle und Plattformen hinweg dienen.

Im Video: Das hat sich mit Android 14 alles geändert.

Das ist neu in Android 14 Abonniere uns

auf YouTube

Google überarbeitet Android-Logo

Im Juli 2023 hat Google nicht nur sein überarbeitetes Maskottchen, sondern auch ein völlig neues Android-Logo vorgestellt. Die neue Wortmarke löst sich von der bisherigen Kleinschreibung und soll dem Android-Logo mehr Gewicht verleihen. Auf den Startbildschirmen von Android-Geräten ist das neue Logo allerdings noch nicht zu sehen. Wann dies der Fall sein wird, hat Google noch nicht mitgeteilt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.