Gute Nachrichten für alle, die eine Gasheizung nutzen

Die Tage und Nächte werden mittlerweile deutlich kühler und teilweise wird auch die Heizung wieder eingeschaltet. Wer mit hohen Gaspreisen leben muss, der ist besonders in der Übergangszeit noch etwas zurückhaltend. Zumindest für 2024 gibt es in einem Bereich gute Nachrichten. Es geht um die Netzgebühren. An anderer Stelle drohen aber höhere Kosten.

Gasanbieter sollen Netzgebühren senken

Viele Menschen müssen in Deutschland immer noch hohe Gaspreise bezahlen, obwohl diese in den letzten Monat deutlich gefallen sind. Oft sind lange Vertragslaufzeiten schuld daran, sodass ein Wechsel in einen günstigeren Tarif für den kommenden Winter noch nicht möglich ist – so ist es zumindest bei mir. Trotzdem könnten zumindest die Netzgebühren 2024 etwas günstiger werden. Das ist der monatliche Beitrag, den ihr unabhängig von den Gebühren für Gas zahlen müsst, das ihr wirklich verbraucht.

Laut den Vergleichsportalen Verivox und Checkt24 sollen die Netzgebühren 2024 teilweise spürbar sinken. In Ostdeutschland um geschätzt 4,5 Prozent, im Westen um die 1,5 Prozent. Durchschnittlich fallen Netzgebühren von 390 Euro pro Jahr in Deutschland an. Je nach Region schwankt der Wert aber. Hier werden die Kosten für den Netzausbau, Zählerwechsel und Ähnliches auf die Kunden umgeschlagen. 2024 soll es aber wohl für alle etwas günstiger werden (Quelle: T-Online).

Gasrechnung könnte trotzdem steigen

Während die Netzgebühren in Deutschland für das Gasnetz 2024 leicht fallen sollen, wird die Mehrwertsteuer für Gas von 7 auf 19 Prozent erhöht. Die günstigeren Gaspreise und die sinkenden Netzgebühren könnten also direkt von der Mehrwertsteuererhöhung aufgefressen werden, sodass ihr am Ende doch wieder mehr zahlt, als bisher.

Deswegen solltet ihr euch jetzt euren Gasvertrag noch einmal genau anschauen und Preise vergleichen. Gas ist in den letzten Monaten viel günstiger geworden, sodass sich ein Wechsel auf jeden Fall lohnen dürfte, wenn ihr in der teuren Grundversorgung steckt. Ihr könnt dazu unseren Gaspreisvergleich nutzen.

