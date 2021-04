Auch in Hollywood ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Hinter dem äußeren Anschein verbirgt sich gerade beim Schauspiel oft etwas völlig anderes. Manch einer sieht genau darin den Sinn von Schauspielerei. Das man auch über das Ziel hinausschießen kann, zeigt heute ein Star-besetzter Blockbuster auf Kabel Eins.

„Tropic Thunder“ zeigt Marvel-Star mal ganz anders: Heute bei Kabel Eins

Kabel Eins hat am Dienstag, 13. April, einen echten Kracher parat, der wenn er auch nicht neu ist, inzwischen umso bemerkenswerter ist. Denn ein Film wie „Tropic Thunder“ würde heute kaum noch einmal gemacht werden. Darin spielt Robert Downey Jr. – bestens bekannt als Tony Stark/Iron Man in den Marvel-Verfilmungen – einen Schauspieler, der für einen neuen Film die Hautfarbe wechselt.

Schon als die Actionparodie 2008 erschien, gab es Vorwürfe von „Blackfacing“, also dem unangebrachten Umschminken eines weißen Mannes um einen Charakter mit dunkler Hautfarbe zu spielen. Vor allem in den letzten Jahren haben solche Vorwürfe zugenommen, etwa wurde auch in Deutschland mitunter hitzig diskutiert, wie weit man beim Karneval gehen darf oder sollte. Genau diese Frage ist auch eines der Kernthemen von „Tropic Thunder“.

Kabel Eins zeigt den Film ab 22:15 Uhr. Wie Robert Downey Jr. inzwischen über seine Rolle in „Tropic Thunder“ denkt, verrät er im Podcast „The Joe Rogan Experience“:

Frauen in Männerberufen und Verbrauchertipps rund um Gluten

Ein interessanter und lehrreicher Abend erwartet uns im ZDF: Den Anfang macht „Wir Deutschen und die USA“. Die Doku wirft einen Blick auf die transatlantischen Beziehungen seit dem Regierungswechsel in Amerika. Mit „Weil sie's kann“ nimmt man sich ab 22:15 Uhr dem nächsten spannenden Gesellschaftsthema an. Es geht um Frauen in vermeintlich typischen Männerberufen.

Arte widmet sich einer oft als Modeerscheinung verlachten Lebensmittelunverträglichkeit. Um 20:15 Uhr läuft „Gluten, der Feind in deinem Brot“. Und auch der SWR setzt heute auf Verbraucherthemen: Bei „Die Ökochecker – Shampoo, Tampons und Co.“ geht es um Gebrauchsartikel und welche ökologischen Folgen unser Umgang mit Wegwerfprodukten hat. Wie es auch anders geht, seht ihr ab 21:00 Uhr.

Zusätzliche Programmauswahl, aber auch das Angebot von Kabel eins könnt ihr auch über den Streaming-Anbieter Joyn empfangen.