Homer jubelt, Bart bangt: Große Änderung bei den Simpsons abgewürgt

Manche Traditionen werden über Jahrzehnte hinweg praktiziert und die Menschen können sich gar nicht mehr ausmalen, wie es ohne sie wäre. Doch genau das ist nun den Simpsons widerfahren, die jüngst einen etablierten Running Gag ausgemustert haben.

„Du mieser, kleiner …“: Ab heute wird nicht mehr gewürgt

30 Jahre sind vergangen, in denen Bart regelmäßig von seinem Vater Homer gewürgt wurde, wenn ihm etwas nicht gepasst hat. Dieser Running Gag wird jedoch nicht länger fortgeführt. In Staffel 35 schüttelt Homer in der Folge „McMansion & Ehefrau“ die Hand seines neuen Nachbarn Thayer. Diesem fällt auf, dass Homer einen sehr kräftigen Händedruck hat. „Siehst du Marge, den Jungen zu würgen, hat sich doch ausgezahlt“, sagt Homer daraufhin und fügt an: „Ich mach nur Spaß. Das tue ich schon lange nicht mehr, die Zeiten haben sich geändert.“

Ein X-User (ehemals Twitter) hat einen Post mit der englischsprachigen Szene veröffentlicht und wie folgt kommentiert:

„Ich habe gerade herausgefunden, dass sich Die Simpsons nach über 30 Jahren endlich von ihrem Running Gag verabschiedet haben, Bart von Homer würgen zu lassen. Hat ja auch lange genug gedauert.“

Fans scheinen erleichtert

Unter dem Post waren einige Kommentare von Fans zu lesen, die sich über diese Änderung freuen. Ein Post, der noch erhalten ist, sagt beispielsweise, dass Kindesmisshandlung schon immer ein kritischer Punkt in der Serie war und es gut ist, dass man diesen endlich korrigiert hat.

„Dass Bart von Homer gewürgt wird, hat meiner Liebe zu Die Simpsons schon immer zugesetzt. Natürlich war das lediglich ein Old-School-Gag und keine Befürwortung von Kindesmissbrauch, trotzdem bin ich froh, dass sie das rausgeschmissen haben. Gut gemacht, Homer, gut gemacht.“

Wie bei jedem Thema gehen auch hier die Meinungen auseinander, doch wird es der Serie sicherlich keinen Abbruch tun. Zumal auch anderen jahrelangen Bestandteilen, wie der stereotypen Darstellung des Inders Apu, in der Vergangenheit bereits Änderungen widerfahren sind.

