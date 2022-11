Passend zum E-Hummer hat General Motors jetzt auch ein besonderes E-Bike mit Allradantrieb vorgestellt. Das GMC Hummer EV AWD wird zusammen mit Recon Power Bikes produziert und kommt auf eine beachtliche Leistung – die sich auch deutlich beim Preis bemerkbar macht. 2.400 Watt und ein starker Akku sind mit dabei.

Neues Allrad-E-Bike GMC Hummer EV AWD

Autos der Marke Hummer sind als echte Spritfresser bekannt, doch immerhin wird beim Elektro-Geländewagen Hummer EV mittlerweile auch Strom getankt. Ganz ähnlich sieht es beim ersten E-Bike des Autobauers aus, das in Kooperation mit Recon Power Bikes hergestellt wird. Wie bei den Autos soll mit massiver Leistung geprotzt werden. Dazu passt der Allradantrieb, der über zwei 750-Watt-Nabenmotoren ermöglicht wird.

Dem Hersteller zufolge kommt das Hummer-E-Bike auf eine Spitzenleistung von ganzen 2.400 Watt bei einem Drehmoment von bis zu 160 Nm. Entsprechend wird auch ein großer Akku benötigt. Bei einer Variante kommt die Batterie auf eine Kapazität von 816 Wh, bei einer weiteren auf 1.000 Wh. Per Schnelllademodus soll der Akku nach vier Stunden wieder voll aufgeladen sein. Zur Reichweite des E-Bikes macht Hummer überraschend keine Angaben.

Das GMC Hummer EV AWD bietet eine Spitzengeschwindigkeit von 45 km/h, was das E-Bike in Deutschland zu einem S-Pedelec macht. Hierzulande muss also ein Helm getragen und ein Kennzeichen am E-Bike angebracht werden. Auch ein Führerschein der Klasse AM ist Pflicht.

Mehr zum Hummer-E-Bike im Video:

Allrad-E-Bike GMC Hummer EV AWD vorgestellt

Hummer-E-Bike ab 3.999 US-Dollar

Das E-Bike ist alles andere als ein Schnäppchen, durch die besonderen Eigenschaften aber trotzdem preislich attraktiv aufgestellt. Mindestens 3.999 US-Dollar werden fällig, wenn sich Kunden mit dem kleineren Akku zufriedengeben (Quelle: Recon Power Bikes). Wie viel die Variante mit stärkerer Batterie kosten wird, hat General Motors noch nicht verraten. Das E-Bike ist in den USA ab Dezember 2022 erhältlich. Ob und ab wann es auch in anderen Ländern angeboten wird, steht noch nicht fest.