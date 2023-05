Kopfhörer und Lautsprecher mit ordentlich Rabatt? Aktuell gibt's bei Kaufland Treueprämien vom Audiohersteller JBL. Wir haben uns alle Produkte angeschaut, die Preise verglichen – und sagen euch, bei welchen Modellen sich die Aktion wirklich lohnt.

JBL: Kopfhörer und Lautsprecher in der Treue-Aktion bei Kaufland

Vom 25. Mai bis zum 23. August 2023 bekommt man bei Kaufland Rabatt auf JBL-Produkte, wenn man Treuepunkte einlöst. Das geht sowohl mit als auch ohne die Kaufland-App. (Bildquelle: Kaufland)

JBL TUNE230NC TWS

True-Wireless-Kopfhörer aus dem mittleren Preisbereich. Unsere Einordnung: Klanglich kein Überflieger, aber in Ordnung. Überdurchschnittliche Akkulaufzeit (über 8 Stunden mit Noise Cancelling), etwas fummelige Touch-Bedienung.

JBL Tune 230 NC TWS Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2023 12:25 Uhr

In der aktuellen Kaufland-Treueaktion für 69,99 Euro.

Preisvergleich: Bei Amazon rund 73 Euro, Tiefpunkt der letzten Monate lag bei rund 60 Euro. Das Kaufland-Angebot ist nicht zu empfehlen.

JBL ENDURANCE RUN BT

Sportkopfhörer (In-Ear mit Nackenband) aus dem Einsteigerbereich. Unsere Einordnung: Es handelt sich um ein Auslaufmodell, das beim Hersteller selbst nicht mehr zu haben ist (siehe JBL-Onlineshop). Der Sound ist gut, die Bedienung mit richtigen Buttons zuverlässig. Ohne Noise Cancelling (ANC).

JBL RUN BT Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2023 12:49 Uhr

In der aktuellen Kaufland-Treueaktion für 24,99 Euro.

Preisvergleich: Bei Ebay rund 19 Euro, Tiefpunkt der letzten Monate lag bei rund 18 Euro. Das Kaufland-Angebot ist nicht zu empfehlen.

JBL TUNE510BT

Kabelloser Bügelkopfhörer aus dem Einsteigerbereich. Unsere Einordnung: Gute Akkulaufzeit (rund 38 Stunden), mittelmäßiger Sound. Tragekomfort könnte besser sein, kein Active Noise Cancelling (ANC). Kann praktischerweise mit 2 Abspielern gleichzeitig verbunden bleiben (Bluetooth Multipoint), das Mikrofon (zum Telefonieren etc.) ist erstaunlich gut. Die Stiftung Warentest (10/2021) vergab die Gesamtnote 2,4 („gut“).

JBL Tune 510BT – Bluetooth-Over-Ear Kopfhörer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2023 10:14 Uhr

In der aktuellen Kaufland-Treueaktion für 29,99 Euro.

Preisvergleich: Bei Amazon rund 40 Euro, Tiefpunkt der letzten Monate lag bei rund 37 Euro. Das Kaufland-Angebot ist eine Überlegung wert.

JBL JR310JBL

Kopfhörer für Kinder, kabellos. Unsere Einordnung: Abgeriegelte maximale Lautstärke (85 dB) soll empfindliche Kinderohren schützen. Gute Kundenrezenzionen bei Amazon (4,6 Sterne im Durchschnitt). Wenn es nicht unbedingt Bluetooth sein muss, gibt es allerdings auch günstigere Kinderkopfhörer mit Kabel, etwa von JBL selbst (JBL Jr310, siehe Amazon).

JBL Jr310 BT Kinder-Kopfhörer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2023 10:19 Uhr

In der aktuellen Kaufland-Treueaktion für 29,99 Euro.

Preisvergleich: Bei Amazon rund 40 Euro, Tiefpunkt der letzten Monate lag bei rund 37 Euro. Das Kaufland-Angebot ist eine Überlegung wert.

JBL TUNE760NC

Over-Ear-Kopfhörer mit Noise-Cancelling aus dem unteren bis mittleren Preissegment. Unsere Einordnung: Ordentliche Klangqualität und gute Akkulaufzeit. Das Noise Cancelling kann nicht mit (teureren) Topmodellen mithalten. Die Stiftung Warentest (06/2022) vergab die Gesamtnote 2,0 („gut“).

JBL Tune 760 NC Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2023 12:17 Uhr

In der aktuellen Kaufland-Treueaktion für 59,99 Euro.

Preisvergleich: Bei Amazon rund 85 Euro, Tiefpunkt der letzten Monate lag bei rund 80 Euro. Das Kaufland-Angebot ist gut.

JBL QUANTUM200

Kabelgebundenes Gaming-Headset aus dem Einsteigerbereich. Unsere Einordnung: Wie die Kundenrezensionen bei Amazon (4,3 Sterne im Durchschnitt) untermauern, handelt es sich um ein grundsätzlich solides Produkt. In Sachen Klang und Tragekomfort ist aber noch viel Luft nach oben, die Premium-Klasse der Gaming-Headsets kann Hardcore-Gamern hier noch mehr Leistung bieten. Für Gelegenheitsspieler ist das Quantum 200 von JBL aber eine brauchbare Lösung.

JBL Quantum 200 – Gaming Headset Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2023 12:23 Uhr

In der aktuellen Kaufland-Treueaktion für 29,99 Euro.

Preisvergleich: Bei Amazon rund 43 Euro, Tiefpunkt der letzten Monate lag bei rund 30 Euro. Das Kaufland-Angebot ist in Ordnung, aber keine zwingende Empfehlung.

JBL FLIP6

Wassergeschützt, robust gebaut, toller Klang: Der Bluetooth-Lautsprecher JBL Flip 6 ist eine gute Wahl, wenn es um Outdoor-Einsätze geht (Bildquelle: GIGA)

Empfehlung Mittelgroßer Bluetooth-Lautsprecher. Unsere Einordnung: Sehr guter Klang, robust gebaut. In der Größenklasse einer der besten Speaker auf dem Markt. Bestnote 5 Sterne im Fachmagazin Whathifi, bekommt auch unsere klare Kaufempfehlung (siehe GIGA-Kaufberatung).

JBL Flip 6 Bluetooth Box Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2023 12:25 Uhr

In der aktuellen Kaufland-Treueaktion für 74,99 Euro.

Preisvergleich: Bei Amazon rund 116 Euro, Tiefpunkt der letzten Monate lag bei rund 95 Euro. Das Kaufland-Angebot ist sehr gut.



JBL GO3

Sehr kompakter Bluetooth-Lautsprecher. Unsere Einordnung: Für die Größe guter Klang, robust gebaut. Akkulaufzeit (ca. 5 Stunden) ist für den Alltag brauchbar, könnte aber länger sein.

JBL GO 3 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2023 12:37 Uhr

In der aktuellen Kaufland-Treueaktion für 24,99 Euro.

Preisvergleich: Bei Amazon rund 38 Euro, Tiefpunkt der letzten Monate lag bei rund 29 Euro. Das Kaufland-Angebot ist eine Überlegung wert.

JBL PARTYBOX310

Riesige Party-Box mit Bluetooth. Unsere Einordnung: Wer extrem hohe Lautstärken und dazu Lichteffekte erwartet, wird mit diesem Partylautsprecher glücklich – in dieser recht speziellen Produktgattung ist das eines der besten Modelle am Markt. Wer eine wesentlich tragbarere (und trotzdem erstaunlich leistungsfähige) Box sucht, sollte als Alternative die sehr gute JBL Boombox 3 (bei Amazon ansehen) in Betracht ziehen.

JBL PartyBox 310 – Party-Lautsprecher mit Lichteffekten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2023 12:46 Uhr

In der aktuellen Kaufland-Treueaktion für 349,99 Euro.

Preisvergleich: Bei Amazon rund 487 Euro, Tiefpunkt der letzten Monate lag bei rund 390 Euro. Das Kaufland-Angebot ist gut – aber nur, wenn man auch wirklich einen so mächtigen Lautsprecher braucht.

JBL HORIZON2 DAB

Radiowecker mit DAB+, Bluetooth und Umgebungslicht. Unsere Einordnung: Klanglich kein Überflieger, aber dafür recht umfassend ausgestattet. Einfachere Radiowecker mit DAB+ sind schon für wesentlicher weniger Geld zu haben (z. B. Technisat Techniradio 40 bei Amazon)

JBL Horizon 2 – Radiowecker Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2023 12:51 Uhr

In der aktuellen Kaufland-Treueaktion für 79,99 Euro.

Preisvergleich: Bei Amazon rund 120 Euro, Tiefpunkt der letzten Monate lag bei rund 108 Euro. Das Kaufland-Angebot ist eine Überlegung wert.

Treue-Aktion bei Kaufland: Wie funktioniert das und was muss man beachten?

Für die hier genannten Rabatte müssen jeweils erst 20 Treuepunkte gesammelt werden, die dann eingelöst werden können. Für 5 Euro Einkaufswert bei Kaufland (Lebensmittel, Haushalt etc.) bekommt man 1 Treuepunkt. Das bedeutet bei 100 Euro Kaufland-Umsatz hat man die 20 Punkte für eines der Produkte zusammen – bei einer größeren Familie ist das ein einziger Wochenendeinkauf.

Die Treuepunkte können per Smartphone mit der Kaufland-App digital gesammelt und eingelöst werden. Wer kein Handy nutzen will, kann die Treuepunkte als Aufkleber sammeln und auf die entsprechende Sammelkarte kleben. Erfahrungsgemäß bekommt man gelegentlich an der Kaufland-Kasse ein paar Aufkleber zu viel. Das ist aber Glückssache und kommt auf die Filiale an.