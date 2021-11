Schweizer Forschern ist es in Versuchen gelungen, den Kraftstoff Methanol aus der Luft herzustellen. In größerem Maßstab könnte die Technologie die Flugzeugindustrie mit Treibstoff versorgen, so die Hoffnung. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg.

Kraftstoff aus Luft: Vielversprechende Ergebnisse vorgestellt

Forschern aus Zürich ist es auf dem Dach ihres Labors gelungen, aus Luft verschiedene Kraftstoffe zu gewinnen. Innerhalb eines Tages und mithilfe von sieben Sonnenstunden konnten so immerhin 32 Milliliter Methanol gewonnen werden, so das erste Ergebnis. Bei einem anderen Reaktionsgemisch kann auch synthetisches Kerosin produziert werden. Der Kraftstoff kommt bei Flugzeugen zum Einsatz – und genau hier sehen die Forscher viele Vorteile.

Bei weiterer Entwicklung sei es mit nur „einem Bruchteil der Fläche der Sahara“ möglich, die gesamte kommerzielle Flugzeugindustrie mit genügend Kraftstoff zu versorgen. Details dazu haben die Forscher bereits in der Fachzeitschrift Nature beschrieben. Eigenen Berechnungen zufolge wären zehn Spiegelfarmen nötig, um einen täglichen Hin- und Rückflug zwischen New York City und London zu ermöglichen (Quelle: ETH Zürich)

Dass man aber noch ganz am Anfang steht, macht ein nicht gerade unwesentliches Detail klar: Derzeit ist der Vorgang noch nicht wirtschaftlich tragbar und die Versuchsreihe nicht produktiv genug. Über effizientere Mittel zur Speicherung der Gase sowie bessere Katalysatoren soll das Verfahren nun weiter optimiert werden.

Im Video: So funktioniert das Prinzip der Energiegewinnung aus Luft.

Kerosin aus Luft: 0,5 Prozent der Sahara reichen aus

Um den gewaltigen Bedarf der Flugzeugindustrie abzudecken, müssten 46.000 Quadratkilometer der Sahara mit Spiegelfarmen abgedeckt werden. Was nach einer riesigen Fläche klingt, wird bei einem anderen Maßstab schon etwas realistischer. Nur 0,5 Prozent der Fläche der Sahara reichen aus, um genug Kerosin zu produzieren.