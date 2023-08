Futuristisch und luxuriös gibt sich das neue Designkonzept von Automobili Pininfarina. Das elektrische SUV Pura Vision gilt als Ausblick auf die nächste Fahrzeuggeneration des Herstellers. Offiziell vorgestellt wurde das besondere E-Auto noch nicht, doch ein erstes Video zeigt den Pura Vision bereits.

Pura Vision: Luxus-E-Auto von Pininfarina

Der mittlerweile in München ansässige Hersteller Automobili Pininfarina, früher als italienische Legende Pininfarina bekannt, hat ein extravagantes Elektro-SUV angekündigt. Der Pura Vision steht als Konzeptfahrzeug bereit und soll einen Ausblick auf das bieten, was der Hersteller in Zukunft leisten wird. Auf der kommenden Monterey Car Week soll das Luxus-E-Auto erstmals gezeigt werden.

Das Design erinnert teils eher an ein Segelboot als an ein E-Auto. Schmale Glasflächen dominieren, die steil abfallende Heckscheibe erinnert an einen Sportwagen. Nach Angaben der Designer wirken die Sitze wie die Tragflächen eines Segelboots, während die Mittelkonsole den Mast darstellt. Das zentrale Display kann aus der Konsole gefahren oder ganz verborgen werden.

Zu den technischen Eigenschaften hält sich der Hersteller noch zurück. Mit welcher Leistung das besondere E-Auto überzeugen will, steht also noch nicht fest. Lediglich die Abmessungen hat man schon verraten: Der Pura Vision ist 5215 mm lang, 2147 mm breit und 1641 mm hoch. Zwischen den beiden Rücksitzen ist ein Weinkühler zu finden.

„Kunden sind von maßgeschneidertem Komfort umhüllt, genießen optimale Sicht und profitieren von exquisiten Materialien. Das Design kombiniert den Charakter eines Sportwagens mit dem Platzangebot und dem Komfort eines Luxusfahrzeugs“, erklärt Chef-Innendesigner Francesco Cundari (Quelle: Automobili Pininfarina).

Mehr zum Pura Vision im Video:

Pininfarina: Neuer Battista und weiteres E-Auto

Bei der Monterey Car Week will Pininfarina nicht nur den Pura Vision vorstellen, sondern auch eine neue Variante seines Batterie-Supersportwagens Battista zeigen. Darüber hinaus ist noch mit einem weiteren, „ähnlich exquisiten, jedoch ganz anders positioniertem neuen Produktionsfahrzeug“ zu rechnen.