Der Countdown läuft! Ubisoft verschenkt Far Cry 3 nur noch bis morgen. Wer sich den Shooter-Hit sichern will, sollte also schnell sein. Wir zeigen euch, wie ihr den besten Far-Cry-Teil kostenlos abstauben könnt.

Far Cry 3 kostenlos: Ubisoft verschenkt Shooter-Hit

Für Fans der Far-Cry-Reihe hat Ubisoft gerade ein tolles Geschenk: Über den hauseigenen Online-Shop Ubisoft Connect verschenkt der Publisher gerade den besten Teil der Shooter-Serie: Far Cry 3.

Die Gratis-Aktion läuft nur noch bis zum 11. September 2021 um 08:30 Uhr. Wer sich also den inzwischen 9 Jahre alten Ego-Shooter kostenlos für den PC schnappen will, sollte sich lieber beeilen.

Auf Metacritic schneidet Far Cry 3 deutlich besser ab als alle Vorgänger und Nachfolger. Der Metascore liegt auf dem PC bei 88 Punkten.

Lust auf ein bisschen Nostalgie? Wie gut uns Far Cry 3 damals gefallen hat, verraten wir euch in unserem Videotest:

Warum ist der Shooter-Klassiker so beliebt?

Mit Far Cry 3 schlug Ubisoft damals eine völlig neue Richtung ein, welche die Spielereihe auch heute noch auszeichnet: Eine große Open World, die mit allerlei unterschiedlichen Ereignissen, Quests und versteckten Geheimnissen gefüllt ist, ein Leveling-System, welches dem Spiel einen leichten Rollenspiel-Charakter verleiht und eine mitunter kinoreife Inszenierung in Form von Zwischensequenzen und Action-Einlagen.

Gut, nach heutigen Maßstäben wirken die Spielsysteme mitunter etwas angestaubt, Spaß macht Far Cry 3 aber noch immer!

Doch etwas – oder besser gesagt jemand – hat die Fans besonders begeistert: Vaas Montenegro. Der Anführer der Piratenbande brannte sich aufgrund seines Charakters und der legendären „Habe ich dir jemals gesagt, was die Definition von Wahnsinn ist?“-Szene förmlich bei den Spielern ein. Zu viel wollen wir über den hitzigen Antagonisten des Spiels aber nicht verraten – nur für den Fall, dass ihr Far Cry 3 noch nicht gespielt habt.

Fakt ist: Wer Open-World-Shootern etwas abgewinnen kann, sollte Far Cry 3 dringend nachholen. Und die Gratis-Aktion von Ubisoft bietet euch dafür den perfekten Anlass.

