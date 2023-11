Must-have für Serienjunkies & Gamer: Govee TV Backlight bringt mehr als nur Licht

Es muss nicht immer der neue oder größere TV sein, um das Kino-Feeling nach Hause zu holen: Wir verraten euch, warum sich die Govee TV Backlight 3 Lite Hintergrundbeleuchtung genau dafür lohnt und was sie so besonders macht.

Govee TV Backlight 3 Lite macht's vor

Für alle, die ihr Heimkino oder Gaming-Setup aufwerten möchten, sollten jetzt aufpassen: Govee, eine der führenden Marken im Bereich der Smart-Home-Beleuchtung, präsentiert mit dem Govee TV Backlight 3 Lite eine spannende Lösung, die euer Heimkino- und Gaming-Erlebnis revolutionieren dürfte. Bekannt für anpassungsfähige und energieeffiziente Systeme, bietet euch das neueste Beleuchtungs-Setup zahlreiche Vorteile, die das Seherlebnis bei Filmen, Serien oder beim Gaming deutlich verbessern.

Streaming-Highlights & Games mit smartem Backlight

Bildquelle: Govee

Die Hintergrundbeleuchtung bietet euch eine dynamische Farbanpassung in Echtzeit und nutzt dafür die hauseigene Envisual-Technologie und hochleistungsfähige Chips. Egal, ob ihr einen spannenden Film anschaut oder in ein intensives Videospiel eintaucht – die Beleuchtung synchronisiert sich nahtlos mit den Farben und Szenen auf eurem Bildschirm. Das schafft eine tiefere Immersion und verstärkt euer visuelles Erlebnis durch lebendige, atmosphärische Farben.

Patentierte Envisual-Technologie macht's möglich

Govee hat hier als erste Marke eine neue, patentierte Lösung mit kamerabasierter Farbabstimmung dieser Art kreiert. Der Inhalt eures Bildschirms wird genau über eine Kamera eingefangen, um so die Beleuchtung farblich dem anzupassen, was auf eurem Bildschirm zu sehen ist. Das Ergebnis ist ein beeindruckendes Lichtspiel, das immer genau zu dem passt, was ihr gerade streamt.

Bereits 2020 stellte Govee die erste Generation seiner TV-Hintergrundbeleuchtung mit dem Modell T1 vor. 2022 folgte die Verbesserung dieser Technologie mit einer Dual-Kamera-Farbabstimmung, die mehr Details erfasst und somit eine noch genauere Farbabstimmung ermöglicht. Mit dem Govee TV Backlight 3 Lite kommt nun die brandneue dritte Generation. Eine der Neuerungen: Der neue Smart-Home-Standard Matter, der eine bessere Verbindung und Integration in euer Smart-Home-System ermöglicht. Die Matter-Funktion wird nach dem OTA-Update im ersten Quartal 2024 verfügbar sein.

Eines der herausragenden Merkmale ist außerdem das gravitationsbasierte Hängedesign für die Kamera. Dieses Design ermöglicht euch eine einfache Installation und perfekte Anpassung an (ultradünne) Fernseher. Ihr müsst euch also keine Sorgen um eine wackelnde Kamera machen, denn das System sorgt für eine stabile und zuverlässige Montage. Es erfasst sofort die Farben jedes Fernsehbildschirms, ohne dass Kompatibilitätsprobleme auftreten.

Fischaugenkorrektur, 4-in-1-Lampe und mehr

Bildquelle: Govee

Ein weiterer Vorteil des Govee TV Backlight 3 Lite ist die Fischaugenkorrektur, die Randverzerrungen am Bildschirm ausgleicht und den Eindruck eines größeren Displays erzeugt. Das ist besonders vorteilhaft für Filmabende und Gaming-Sessions, indem es euer Eintauchen in die visuelle Welt verstärkt und ein intensiveres Erlebnis bietet.

Die RGBICW Vier-in-Eins-Lampe, ergänzt durch einen warmweißen Chip, sorgt für noch lebendigere und natürlichere Farben – damit ideal für die Wiedergabe von Filmen und Serien. Für Gamer bietet die präzise Farbwiedergabe und schnelle Reaktionszeit der Beleuchtung on top einen entscheidenden Vorteil, indem sie eure Spielumgebung noch realistischer und eindrucksvoller macht – egal, ob Hogwarts Legacy, Resident Evil oder Baldur's Gate.

Einfache Installation & smarte Bedienung

Die Bedienung des Govee TV Backlight 3 Lite ist dank der Govee Home-App und der Kompatibilität mit Sprachassistenten wie Alexa und Google Assistant einfach wie auch bequem. Das macht den Einsatz gleichzeitig absolut flexibel und ihr könnt die Backlights jederzeit auch an anderen TV-Geräten nutzen. Für diejenigen, die ein vernetztes Beleuchtungserlebnis suchen, ist die Govee DreamView Synchronisierung ideal: Ihr könnt bis zu sieben Nebengeräte hinzufügen, um die Beleuchtungseffekte des 3 Lite zu synchronisieren. So wird jede Filmszene oder jedes Spiel zu einem noch intensiveren Erlebnis.

Zusätzlich bietet euch die App auch neue Funktionen: Die Hintergrundlichter schalten sich beispielsweise automatisch aus, wenn ein leerer oder statischer Bildschirm erkannt wird. Das hilft, die Farben effektiver einzufangen und spart gleichzeitig Energie.

Wie kann ich die Hintergrundbeleuchtung nutzen?

Ihr könnt ihr die Hintergrundbeleuchtung mit gängigen Bildschirmstandards wie CEC, HDMI, Dolby Vision und 8K sowie mit beliebten Streaming-Diensten wie Disney+, Netflix und HBO Max verbinden.

Günstige Alternative für TV-Hintergrundbeleuchtung

Bildquelle: Govee

Ein weiterer Pluspunkt der Govee-Hintergrundbeleuchtung ist die Schonung eurer Augen: Die indirekte Beleuchtung hinter dem Fernseher reduziert die Belastung der Augen bei starken Helligkeitsunterschieden, was besonders in der dunklen Jahreszeit von Vorteil ist.

Für wen lohnt es sich?

Zusammenfassend bietet euch das Govee TV Backlight 3 Lite eine Reihe von Vorteilen, die das Heimkino- und Gaming-Erlebnis bereichern und verbessern. Mit seiner fortschrittlichen Technologie, benutzerfreundlichen Steuerung und augenschonenden Eigenschaften ist es eine ideale Ergänzung für jeden, der nach einer günstigen Aufwertung des eigenen Setups sucht. Weitere Informationen und Details über die Govee TV Backlight 3 Lite sowie alle weiteren Govee-Produkte erfahrt ihr auf folgender Übersichtsseite.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.