Millionen Menschen in Deutschland werden 2023 durch die Strom- und Gaspreisbremse entlastet. Doch nicht jeder heizt mit Strom oder Gas, sodass jetzt eine Entlastung für Öl- und Pelletheizungen beschlossen wurde, die rückwirkend gilt und viele Haushalte entlasten soll.

Bis zu 2.000 Euro für Öl- und Pelletheizungen

Die Bundesregierung hat sich auf umfassende Entlastungen für Menschen mit Öl- oder Pelletheizung geeinigt. Bis zu 2.000 Euro können private Haushalte rückwirkend vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 erhalten. Das gilt für nicht-leitungsbezogene Brennstoffe wie Heizöl, Pellets oder Flüssiggas. Automatisch gibt es die Entlastung aber nicht. Betroffene werden eine Rechnung aus 2022 an der dafür zuständigen Stelle des jeweiligen Bundeslandes einreichen müssen. In Mehrparteienhäusern muss der Vermieter nachweisen, dass die Entlastung an die Mieter weitergegeben wurde. Die genauen Details müssen aber noch ausgearbeitet werden (Quelle: Tagesschau). Insgesamt stehen dafür 1,8 Milliarden Euro zur Verfügung.

Besonders im ländlichen Raum kommen diese Heizmethoden vermehrt zum Einsatz. Rohstoffe wie Öl und Pellets, aber auch Flüssiggas sind in den letzten Monaten massiv im Preis gestiegen. Durch die Härtefallregelung soll jetzt eine Entlastung umgesetzt werden. Das ist eine Reaktion auf die anhaltende Kritik, dass nur Strom- und Gaskunden durch die Preisbremsen entlastet werden, obwohl in Deutschland viele Haushalte auch andere Heizungen im Einsatz haben. So soll zumindest für etwas Gerechtigkeit gesorgt werden.

Mit einem Balkonkraftwerk könnt ihr Strom sparen:

Solarstrom vom Balkon – Lohnt sich ein Balkonkraftwerk? Abonniere uns

auf YouTube

Strom- und Gaspreisbremse ab 2023

Während Besitzer von Öl- und Pelletheizungen für 2022 entlastet werden, greifen die Entlastungen beim Strom und Gas durch die Preisbremse erst ab dem 1. Januar 2023. Das ist aber auch nur eine rückwirkende Maßnahme, denn eigentlich waren die Preisbremsen ab März 2023 vorgesehen. Mit den Regelungen dürften die meisten Menschen in Deutschland bei den Energiekosten entlastet werden.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.