Die Saison mag zwar vorbei sein, doch EA packt trotzdem nochmal ein neues Highlight für FIFA 23 aus. Bereits diesen Monat könnt ihr euch auf ein Gratis-Update freuen, das die Frauen-WM 2023 ins Spiel bringt.

Die Bundesliga und internationalen Wettbewerbe der Männer haben sich in ihre mal mehr, mal weniger verdiente Sommerpause verabschiedet, doch der Ball rollt trotzdem weiter. Die Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland steht vor der Tür und zur Feier dieses Groß-Events spendiert EA FIFA 23 noch einmal ein schickes Gratis-Update mit neuen Inhalten.

FIFA 23: Gratis-Update bringt Frauen-WM ins Spiel

Am 20. Juli startet die Frauenweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland und Fußball-Fans können sich jetzt schon einmal auf das Turnier einstimmen, denn Ende Juni veröffentlicht EA ein sattes Inhalts-Update in FIFA 23. Alle 32 teilnehmenden Teams werden in zwei neuen WM-Modi spielbar sein – entweder im klassischen Turnier-Modus, in dem ihr ein Land eurer Wahl zum Erfolg führen könnt oder im Lead-Your-Country-Modus, in dem ihr eure Lieblingsspielerin übernehmt und um den WM-Titel kämpft. (Quelle: EA)

Schaut euch hier nochmal den FIFA 23 Trailer an:

FIFA 23 Reveal-Trailer

Mit dem neuen Update könnt ihr die Frustrationen des Männerfußballs vergessen, die zum Saisonfinale wieder einmal bei den meisten Zuschauern übergekocht sein dürften. Stattdessen bietet euch die Frauen-WM neue Gesichter, Spielerinnen und Teams mit denen ihr den Sommer über mitfiebern könnt.

EA Sports FC: Wann kommen Details zum FIFA-Nachfolger?

Ob es sich bei dem WM-DLC um das letzte wesentliche Inhalts-Update in EAs FIFA-Geschichte handelt, ist noch nicht klar. Doch gewöhnlich veröffentlicht der Publisher seine jährlichen Fußball-Hits um den September herum und mit EA Sports FC soll die Reihe dieses Jahr nach der Trennung vom Fußball-Weltverband auch ohne FIFA im Namen weitergeführt werden. Nähere Informationen zum Release-Termin und -Umfang sind allerdings aktuell noch nicht bekannt.

