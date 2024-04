Neue Regeln für Balkonkraftwerke beschlossen: Gute und schlechte Nachrichten

Eigentlich hätte das Solarpaket schon vor Monaten beschlossen werden sollen, doch es kam zu unnötigen Verzögerungen und Verunsicherungen der Bürgerinnen und Bürger. Nun hat sich die Ampelregierung doch darauf einigen können. Das bringt auch Erleichterungen für Balkonkraftwerke. Einige entscheidende Forderungen wurden aber immer noch nicht beschlossen.

Neue Regeln für Balkonkraftwerke kommen

Bereits zum 1. April 2024 wurde die erste Erleichterung für Balkonkraftwerke umgesetzt. Ab diesem Datum ist die Anmeldung im Marktstammdatenregister stark vereinfacht worden. Nun hat sich die Ampel-Regierung auf das Solarpaket geeinigt und dort kommen weitere Neuerungen zum Tragen:

Die Anmeldung des Balkonkraftwerks beim Netzbetreiber soll überflüssig werden. Der Netzbetreiber wird über die Anmeldung beim Marktstammdatenregister informiert.

Ein alter Stromzähler darf so lange zurückdrehen, bis er vom Netzbetreiber ausgetauscht wird. Damit entfällt das Warten auf die Inbetriebnahme des Balkonkraftwerks, wenn ein alter Stromzähler verbaut ist.

Das sind die zwei Erleichterungen, die die Bundesregierung selbst umsetzen kann (Quelle: Grüne). Weitere Regeländerungen werden unterstützt:

800 Watt statt wie bisher 600 Watt zum Einspeisen ins Hausnetz.

Schukostecker sollen geduldet werden.

Diese beiden Änderungen befinden sich im Normierungsverfahren beim Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE). Ob es wirklich dazu kommt, ist unklar. Zuletzt gab es Gerüchte über Einschränkungen bei der Maximalleistung von Solarmodulen. Beschlossen ist hier noch nichts.

Genau so wenig wie die Änderung zur privilegierten Maßnahme für Balkonkraftwerke. Der Fall befindet sich aktuell noch im Rechtsausschuss des Bundestags und muss vom Parlament beschlossen werden. Gleichzeitig laufen schon erste Gerichtsverfahren, die klären sollen, was genau erlaubt sein wird (Quelle: Stuttgarter Nachrichten).

Das müsst ihr über Balkonkraftwerke wissen:

Balkonkraftwerke: Das solltet ihr vor dem Kauf wissen

auf YouTube

Vieles noch nicht im Detail geklärt

Die gute Nachricht ist, dass nach monatelanger Verzögerung endlich Bewegung in die Geschichte kommt und Balkonkraftwerk-Interessenten bald Gewissheit haben, was erlaubt ist und was nicht. Viele Details sind aber noch offen. Entsprechend heißt es weiter warten, bis die finalen Ausformulierungen bekannt sind und alles beschlossen wird. Der Weg dafür wäre jetzt frei. Bleibt zu hoffen, dass es nun schnell geht.