Können Zähne tatsächlich einfach nachwachsen? Japanische Forscher arbeiten an einem Medikament, das Zahnersatz unnötig machen könnte. Bei Tierversuchen konnten bereits Erfolge vermeldet werden. Jetzt stehen erste Tests an Menschen an.

Zahnwachstum: Forscher entwickeln Medikament

Japanische Wissenschaftler arbeiten an einem Medikament, das in Zukunft das Zahnwachstum bei Menschen fördern soll. Laut Berichten der Tageszeitung The Mainichi haben Forscher der Universität Kyoto und der Universität Fukui bereits 2021 entsprechende Entdeckungen gemacht, die darauf hindeuten, dass es tatsächlich möglich ist, verlorene Zähne wieder nachwachsen zu lassen.

Das Geheimnis liegt in einem bestimmten Gen namens USAG-1, das bei einigen Menschen zu einem unvollständigen Gebiss im Erwachsenenalter führt. Die Forscher haben es geschafft, dieses Gen mithilfe von Antikörpern zu unterdrücken und bei Mäusen und Frettchen erfolgreich neue Zähne wachsen zu lassen.

Nun stehen klinische Studien an Menschen an. Anfangs werden Patienten mit Anodontie, einer seltenen genetischen Störung, als Testpersonen dienen. Ihnen fehlen von Geburt an Zähne. Die beteiligten Forscher hoffen, dass sich die Ergebnisse in Zukunft verallgemeinern lassen.

Das angestrebte Ziel ist, bis 2030 ein entsprechendes Medikament auf den Markt zu bringen, das Millionen Menschen weltweit helfen könnte, ein lückenloses Gebiss wiederzuerlangen. Laut dem Studienleiter Katsu Takahashi könnten Zahnwachstumsmedikamente in Zukunft eine echte Alternative zu Zahnersatz und Implantaten darstellen (Quelle: The Mainichi).

Medikament: Revolution der Zahnmedizin?

Die Entwicklung eines solchen Medikaments wäre zweifellos ein Durchbruch in der Zahnmedizin und könnte das Leben vieler Menschen erheblich verbessern. Es bleibt abzuwarten, wie die klinischen Studien verlaufen und ob die vielversprechenden Ergebnisse an Menschen bestätigt werden können.

