Nur zehn Sekunden sollen ausreichen, dann sind die Zähne wieder blank: Das verspricht ein französischer Hersteller mit der Y-Brush, die gerade in der dritten Generation vorgestellt wurde. Sogar ein intensiver Turbomodus steht bereit, falls zehn Sekunden einfach zu lang sind.

Y-Brush: Saubere Zähne nach zehn Sekunden?

Bei der Consumer Electronics Show 2023 in Las Vegas sind nicht nur die Schwergewichte der Tech-Branche zu finden, sondern auch vergleichsweise kleine Hersteller wie Y-Brush. Das französische Unternehmen hat die Gunst der Stunde genutzt, um die dritte Generation seiner elektrischen Zahnbürste vorzustellen. Für das Zähneputzen sollen hier schon zehn Sekunden ausreichen – ohne jeden Nachteil, behauptet der Hersteller.

Die elektrische Zahnbürste besitzt eine spezielle Y-Form. So sollen auch die eher unzugänglichen Bereiche des Kiefers erreicht werden. Alle Zähne des Ober- oder Unterkiefers werden gereinigt. Laut Y-Brush kann die Zahnbürste sogar mehr Plaque entfernen als ein herkömmliches Modell. 35.000 Nylonborsten kümmern sich in zehn Sekunden um die Zähne. Die Borsten sind in einem 45-Grad-Winkel zu den Zähnen positioniert. Auch das Zahnfleisch soll bei der Reinigung geschont werden.

Als wären zehn Sekunden nicht schon schnell genug, bietet die dritte Generation der Y-Brush auch einen Turbomodus mit besonders hoher Intensität an. Dieser Modus ist bereits nach fünf Sekunden mit der Zahnreinigung fertig. Alternativ lassen sich die Zähne auch in 15 Sekunden mit weniger Intensität putzen.

Mehr zur Y-Brush seht ihr im Video des Herstellers:

Y-Brush, die Turbo-Zahnbürste

Y-Brush: Turbo-Zahnbürste kostet 129,99 Euro

Die neue Y-Brush kann für 129,99 Euro im Online-Shop des Herstellers erstanden werden (Quelle: Y-Brush). Ein weiterer Aufsatz kostet 34,99 Euro, der Hersteller empfiehlt alle sechs Monate einen Wechsel. Aufsätze lassen sich bei Bedarf auch im Abo bestellen.