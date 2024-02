Neuer Balkonkraftwerk-Akku von Zendure macht vieles besser

Das Interesse an Balkonkraftwerken ist in Deutschland weiterhin besonders hoch. Hunderttausende haben schon zugeschlagen und wollen die produzierte Energie nicht verschenken. Genau da kommen Akku-Speicher ins Spiel. Zendure hat mit SolarFlow schon ein System im Angebot, legt mit dem AIO 2400 aber noch einmal nach.

Zendure AIO 2400 kommt

Mit SolarFlow bietet Zendure bereits richtig gute Akku-Speicher an. Zuletzt wurde sogar ein Modell für XXL-Balkonkraftwerke hinzugefügt, dessen Akku über eine Heizung verfügt. Mit dem Zendure AIO 2400 kommt nun ein neues Modell dazu, das komplett anders aussieht. Die Bezeichnung All-in-One (AIO) lässt darauf schließen, dass alles in einem Gerät vereint und der von mir im SolarFlow-Test kritisierte Kabelsalat Geschichte ist. Zudem bietet dieses System alle Annehmlichkeiten:

Eigenschaften von Zendure AIO 2400. (Bildquelle: Zendure

Es gibt ein komplett neues Design mit integriertem 2400-Wh-Akku, weiterhin die Steuerung per App und vermutlich auch Unterstützung von Shelly-Geräten. Dazu gibt es einen Dual-MPPT-Solar-Laderegler, der mit bis zu 1.560-Watt-Solarleistung umgehen kann. Damit wäre die Umsetzung eines XXL-Balkonkraftwerks möglich. Die Ausgabe ins Hausnetz liegt bei bis zu 1.200 Watt. In Deutschland sind aktuell 600 Watt erlaubt und bald soll auf 800 Watt aufgestockt werden. Zudem ist die bekannte Akku-Heizung verbaut, die den Einsatz bei bis zu -20 Grad ermöglicht.

Was kostet der neue Akku-Speicher von Zendure?

Die Vorstellung des AIO 2400 wird am 29. Februar 2024 um 9:00 Uhr deutscher Zeit sein. Es soll zum Start nur 300 Stück geben (bei Zendure anschauen). Wenn ihr das Gerät also kaufen wollt, solltet ihr möglichst zum Start des Angebots auf der Webseite sein.

So funktioniert Zendure SolarFlow:

Die große Frage wird sein, was der AIO 2400 am Ende kostet. Der SolarFlow Hub 2000 mit der AB2000-Batterie, die eine Kapazität von 1.960 Wh besitzt, kostet aktuell 1.258 Euro (bei Zendure anschauen). Der Preis wurde dabei von 1.598 Euro reduziert. Vermutlich so in dem Preisbereich dürfte sich das All-in-One-System auch bewegen.

Eine Wh soll laut der Produktseite 0,559 Euro kosten (Bildquelle: Zendure

Indirekt nennt Zendure den Preis sogar auf der Produktseite. Eine Wh soll 0,559 Euro kosten. Bei 2.400 Wh wären das 1.341,60 Euro. Kein schlechter Preis für so ein schickes Gerät.