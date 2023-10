Neuer Samsung Galaxy SmartTag 2 bei Saturn: Was kann die Apple-Alternative?

Samsung bringt mit dem Galaxy SmartTag 2 eine neue Version seiner Bluetooth-Tracker auf den Markt, die ihr ab sofort kaufen könnt – wir zeigen euch, was die Apple-Alternative besonders macht und wo ihr euch den besten Preis sichert.

Samsung Galaxy SmartTag 2 jetzt günstig bestellen

Der Hausschlüssel lässt sich nicht finden, euer Koffer scheint im Nirgendwo zu sein und das Fahrrad steht auch nicht mehr da, wo ihr es abgestellt habt? Für alle, denen das bekannt vorkommt, lohnt sich ein Bluetooth-Tracker, mit dem ihr Gegenstände einfach nachverfolgen könnt. Samsung hat hier eine neue Version seiner bisherigen SmartTags vorgestellt und bringt mit dem Galaxy SmartTag 2 eine smarte Lösung zum schlanken Preis. Für nur 39,90 Euro sichert ihr ihn euch bei Saturn.

Samsung Galaxy SmartTag 2 (Schwarz) Jetzt NEU: Smarter Bluetooth-Tracker Samsung Galaxy SmartTag 2 mit IP67, Energiesparmodus und weiteren Modi. Kompatibel für Android-Geräte. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2023 10:05 Uhr

Samsung Galaxy SmartTag 2 (Weiß) Jetzt NEU: Smarter Bluetooth-Tracker Samsung Galaxy SmartTag 2 mit IP67, Energiesparmodus und weiteren Modi. Kompatibel für Android-Geräte. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2023 10:10 Uhr

Dank elliptischer Form mit Schlaufe könnt ihr den SmartTag 2 noch einfacher an Taschen, Koffern und weiteren Gegenständen anbringen. Um den SmartTag 2 zu nutzen, muss dieser nur mit eurem Smartphone oder Tablet über die SmartThings-App gekoppelt sein. Anschließend lässt sich die „Suche in der Nähe“-Funktion aktivieren und ihr erhaltet via App genaue Richtungsangaben durch die Kompassansicht. Sollte euer Gegenstand dann trotzdem noch nicht sichtbar sein, lässt sich über die „Rufe deinen Tag“-Funktion der SmartTag 2 genau orten.

Android Bluetooth-Tracker für Koffer, Rad & Co

Neuer SmartTag 2: Koffer, Schlüssel, Auto & Co. per Bluetooth einfach und schnell wiederfinden. (Bildquelle: Samsung)

Der neue Samsung Galaxy SmartTag 2 ist kompatibel mit allen Galaxy-Geräten (Smartphones und Tablets) mit Android OS 9 oder höher. Samsung hat mit der neuen Version außerdem noch weitere neue und verbesserte Modi am Start: Scheint euer Gegenstand beispielsweise verloren, zeigt euer Galaxy SmartTag 2 im „Lost-Mode“ per NFC eure registrierten Kontaktinformationen und eine Nachricht auf dem Smartphone des Finders an – unabhängig vom Betriebssystem. Für Hundebesitzer gibt es sogar einen Gassimodus, mit dem sich euer Spaziergang genau aufzeichnen lässt.

Die wichtigsten Daten im Überblick:

Bluetooth 5.3

Reichweite bis zu 120 Meter

IP67 (Staub- und Wasserschutz)

Samsung verspricht eine Batterielaufzeit von bis zu 500 Tagen – im Energiesparmodus könnten einige Funktionen (wie die „Suche in der Nähe“ oder die IoT-Steuerung) eingeschränkt sein, wobei die Basis-Suchfunktion über Bluetooth weiterhin aktiv bleibt. Der Clou: Sollte die Batterie irgendwann schwächeln, könnt ihr sie einfach austauschen.

Alle weiteren Details findet ihr direkt auf den Saturn-Angebotsseiten zum neuen Samsung Galaxy SmartTag 2 – wahlweise in den Farbvarianten Schwarz oder Weiß.

