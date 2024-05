OLED war gestern: China-Hersteller feiert Durchbruch bei TV-Technik

Der chinesische Hersteller TCL hat ein neues Konzept vorgestellt, das die Display- und TV-Technologie revolutionieren könnte. Das neue Panel namens QD-EL verwendet echte selbstleuchtende QLEDs, die das gesamte Farbspektrum darstellen können. Herkömmliche OLED- und LC-Displays können da nicht mithalten.

Alternative zu OLED: TCL stellt QD-EL vor

Auf der Display Week in San Jose hat TCL die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dort hat der chinesische Hersteller nämlich seine neueste Entwicklung im Bereich der Bildschirmtechnologie vorgestellt: QD-EL-Panels, die mit echten Quantum Dots das gesamte Farbspektrum selbstständig darstellen. Diese Technologie soll im Vergleich zu aktuellen OLED-Displays einige spürbare Vorteile bieten, so der Hersteller (Quelle: heise online).

Anzeige

Das von TCL vorgestellte 14-Zoll-Display zeigt, wie weit die neue Technologie bereits fortgeschritten ist. Der Prototyp hat eine Auflösung von 2.800 x 1.800 Bildpunkten und unterstützt Bildwiederholraten von 30 bis 120 Hz. Im Gegensatz zu herkömmlichen Displays benötigt die QD-EL-Technologie keine eigene Hintergrundbeleuchtung, da die Quantum Dots direkt durch elektrischen Strom aktiviert werden. Dies soll laut TCL eine effizientere und potenziell kostengünstigere Produktion ermöglichen.

Klar ist aber schon jetzt, dass die Produktion von QD-EL-Displays mit Herausforderungen verbunden ist. Besonders problematisch ist die Verwendung von Cadmium, einem giftigen Material, das zur Herstellung der Quantum Dots verwendet wird. Aufgrund der strengen Umweltgesetze in der EU könnte dies zu Problemen führen. Außerdem steht TCL vor der Aufgabe, die Haltbarkeit der blauen Quantum Dots zu verbessern, da diese derzeit noch schnell altern können.

Anzeige

Sind OLED-Displays wirklich besser als LCDs?

LCD vs. OLED: Was ist wirklich besser? – TECHfacts Abonniere uns

auf YouTube

TCL: Größere QD-EL-Displays kommen

Der bisher gezeigte Prototyp kommt nur auf eine Diagonale von 14 Zoll, könnte sich also höchstens in einem Notebook bewähren. Doch dabei soll es nicht bleiben. Ende des Jahres will TCL einen 25-Zoll-Monitor mit der neuen Technik vorstellen, womit der Hersteller langsam in den Bereich von TV-Größen vorstößt.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.