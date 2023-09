Oukitel verkauft neuen Balkonkraftwerk-Speicher mit 2 kWh zum Start viel günstiger

Oukitel könnte ein echter Geheimtipp für alle werden, die ihr Balkonkraftwerk mit einem bezahlbaren Akku-Speicher ausstatten wollen. Ab sofort könnt ihr den Solargenerator BP2000 zum Einführungspreis kaufen. Der Preis liegt weit unter dem, was ich bei einer Kapazität von 2 kWh erwartet hatte. Zusätzlich könnt ihr mit einem Rabatt noch mehr sparen.

Oukitel BP2000 kostet nur 1.199 Euro

Als ich zum ersten Mal über den Oukitel BP2000 Balkonkraftwerk-Speicher geschrieben habe, der eine Kapazität von 2.048 Wh besitzt, habe ich gedacht, dass der Preis bei etwa 2.000 Euro liegt. Tatsächlich gibt Oukitel die unverbindliche Preisempfehlung mit 2.199 Euro an. Doch bis zum 18. September 2023 könnt ihr zum Einführungspreis von 1.299 Euro zuschlagen. Nutzt ihr den Code W100, dann könnt ihr zusätzlich noch einmal 100 Euro sparen, sodass ihr bei 1.199 Euro landet (bei Oukitel anschauen).

Die BP2000 ist aber nur die Basis. Braucht ihr mehr Akku-Speicher für euer Balkonkraftwerk, dann könnt ihr auch direkt B2000-Zusatzakkus dazu wählen und so den Code W200 nutzen, der euch 200 Euro spart. Statt den 3.699 Euro für das Set zahlt ihr so aktuell 2.399 Euro und spart euch weitere 200 Euro durch den Code, sodass der 2-kWh-Zusatzakku effektiv nur 1.000 Euro mehr kostet. Das sind schon richtig gute Preise, die Oukitel da aufruft. Maximal könnt ihr so über 16 kWh an Akku-Speicher an euer Balkonkraftwerk anschließen. Solarenergie können bis zu 1.000 Watt aufgenommen werden.

Die verbauten Akkus sind LiFePO4 und haben eine Lebensdauer von 10 Jahren bei über 3.500 Ladezyklen. Nutzt ihr das Potenzial also richtig aus, dann könnte sich der Akku auf die Lebensdauer bezahlt machen. Wie bei anderen Modellen sind auch hier 99 Prozent der Balkonkraftwerke kompatibel. Im Vergleich zu Zendure und Anker könnt ihr die BP2000 zusätzlich auch als Solargenerator benutzen und habt Strom, wenn das Netz ausfällt.

Im Video könnt ihr euch den Oukitel BP2000 anschauen:

Oukitel BP2000 vorgestellt

Oukitel BP2000 bald im Test

Da das Preis-Leistungs-Verhältnis bei der Oukitel BP2000 so gut ist, habe ich ein Testgerät angefordert, sodass ich euch bald verraten kann, ob sie wirklich so funktioniert, wie sie soll und ob sich der Kauf zu dem Preis wirklich lohnt. In der Zwischenzeit könnt ihr euch die Tests zu Anker Solix Solarbank, Zendure SolarFlow und EcoFlow PowerStream anschauen.

