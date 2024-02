Pearl Jam live 2024: Tickets für Konzerte in Deutschland – jetzt anmelden

Nachdem Pearl Jam am Dienstag Vormittag ihr neues Album „Dark Matter“ vorgestellt haben, folgt noch am gleichen Tag die Ankündigung zu einer neuen Tour 2024. Die Band wird auch einige Konzerte in Deutschland spielen. Wo kann man Pearl Jam live sehen und wann beginnt der Vorverkauf für die Tickets?

Wie bereits bei vielen Künstlern gang und gäbe wird es auch bei den Pearl-Jam-Tickets nicht ganz so einfach, an die Karten zu kommen. Seit Dienstagabend kann man sich für den Vorverkauf registrieren (zur Anmeldung). Eine Registrierung ist bis Sonntag, 18. Februar, 23:59 Uhr möglich. Zum Ablauf der Anmeldephase bekommt man einen Link, mit dem man ab Freitag, dem 23. Februar 2024 um 10:00 Uhr zum Ticket-Vorverkauf gelangt. Dafür werden Fans per Zufallsprinzip ausgewählt.

Pearl Jam live 2024 in Deutschland: Jetzt für Vorverkauf anmelden

Pearl Jam wird 2 Auftritte auf der Berliner Waldbühne spielen. Das sind die Termine:

Dienstag, 2. Juli 2024, Berlin, Waldbühne

Mittwoch, 3. Juli 2024, Berlin, Waldbühne

Wer Mitglied beim „Ten Club“, dem offiziellen Fanklub der Band ist, kann bereits vorzeitig bei den Tickets zuschlagen (zum Fanklub). Bis Freitag, den 16. Februar, 16:00 Uhr haben Ten-Club-Members Zeit, ihren Vorteil zu beanspruchen. Je länger man dort bereits angemeldet ist, umso bessere Plätze bekommt man angeboten. Es bringt nichts, sich neu für den Club anzumelden, da neu angemeldete Nutzer keinen Vorabzugriff auf die Tickets bekommen. Weitere Deutschland-Konzerte wurden nicht angekündigt.

Die Berlin-Termine sind nur ein kleiner Zwischenstopp auf der Welt-Tournee der Band. Das sind alle Daten der Pearl-Jam-Tour 2024:

04. Mai 2024 – Vancouver, BC @ Rogers Arena

06. Mai 2024 – Vancouver, BC @ Rogers Arena

10. Mai 2024 – Portland, OR @ Moda Center

13. Mai 2024 – Sacramento, CA @ Golden 1 Center

16. Mai 2024 – Las Vegas, NV @ MGM Grand Garden Arena

18. Mai 2024 – Las Vegas, NV @ MGM Grand Garden Arena

21. Mai 2024 – Los Angeles, CA @ Kia Forum

22. Mai 2024 – Los Angeles, CA @ Kia Forum

28. Mai 2024 – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena

30. Mai 2024 – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena

22. Juni 2024 – Dublin, IE @ Marlay Park

25. Juni 2024 – Manchester, UK @ Manchester Co-Op Arena

29. Juni 2024 – London, UK @ Tottenham Hotspur Stadium

02. Juli 2024 – Berlin, DE @ Waldbuhne

03. Juli 2024 – Berlin, DE @ Waldbuhne

06. Juli 2024 – Barcelona, ES @ Palau Sant Jordi

08. Juli 2024 – Barcelona, ES @ Palau Sant Jordi

22. August 2024 – Missoula, MT @ Grizzly Stadium

26. August 2024 – Indianapolis, IN @ Ruoff Music Center

29. August 2024 – Chicago, IL @ Wrigley Field

31. August 2024 – Chicago, IL @ Wrigley Field

03. September 2024 – New York, NY @ Madison Square Garden

04. September 2024 – New York, NY @ Madison Square Garden

07. September 2024 – Philadelphia, PA @ Wells Fargo Center

09. September 2024 – Philadelphia, PA @ Wells Fargo Center

12. September 2024 – Baltimore, MD @ CFG Bank Arena

15. September 2024 – Boston, MA @ Fenway Park

17. September 2024 – Boston, MA @ Fenway Park

08. November 2024 – Auckland, NZ @ Go Media Stadium Mt Smart

13. November 2024 – Gold Coast, AU @ Heritage Bank Stadium

16. November 2024 – Melbourne, AU @ Marvel Stadium

21. November 2024 – Sydney, AU @ Giants Stadium

Pearl Jam: Das sollte man zu den Konzerten wissen

Die Anmeldung für den Ticketvorverkauf ist kostenlos und erfolgt über den Ticket-Shop Ticketmaster (beim Anbieter ansehen). Bei anderen Anbietern gibt es die Tickets zunächst nicht. Behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr auf Karten bei Zweithändlern wie Viagogo oder Gigsberg stößt. Die Tickets sind personalisiert und lassen sich nicht so einfach weitergeben.

Die Anmeldung für den Pre-Sale garantiert noch kein Ticket. Laut Anbieter werden einige Zuschauer zufällig für den Ticket-Vorverkauf ausgelost, andere werden auf eine Warteliste gesetzt. Hat man sich mit seiner E-Mail-Adresse registriert, erhält man innerhalb von 24 Stunden eine Bestätigung. Am Donnerstagabend, 22. Februar, bekommt man eine weitere E-Mail, die über den Status beim Vorverkauf informiert.

Dark Matter: Neues Album und neuer Song

Kurz vor den Konzerten hat die Band das neue Album „Dark Matter“ angekündigt. Die Platte soll am 19. April 2024 erscheinen. 11 Songs sollen darauf zu hören sein, die Tracklist ist bereits bekannt:

Scared of Fear React, Respond Wreckage Dark Matter (bei Amazon anhören) Won’t Tell Upper Hand Waiting for Stevie Running Something Special Got to Give Setting Sun

Der erste Song, der genauso heißt wie das Album, kann bereits angehört werden:

