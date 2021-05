Mit der richtigen Ausstattung macht das Home-Office erst Spaß – Zubehör wie Tablethalter, Schreibtischleuchten und Co. müssen aber nicht teuer sein. Bei MediaMarkt könnt ihr aktuell bis zu 86 Prozent auf praktisches Gadgets von HAMA sparen. Wir zeigen euch die drei Top-Angebote, die sich lohnen.

10,5 Zoll iPad Air (2019) Facts

iPad-Hülle zum Sparpreis bei MediaMarkt

Mit der HAMA Fold Tablethülle habt ihr nicht nur ausreichenden Schutz für euer Tablet, sondern ein praktisches Bookcover mit Standfunktion. So könnt ihr Calls im Home-Office ganz bequem über euer Tablet laufen lassen und an jedem beliebigen Ort aufstellen, an dem ihr gerade arbeitet. Für die Standfunktion lässt sich die Tablethülle einfach in zwei verschiedene Stufen falten. Ein integrierter Magnet schaltet beim Öffnen des Deckels euer Tablet automatisch ein und beim Schließen aus. Das aktuelle Angebot bei MediaMarkt passt für alle iPad Airs mit 10,9 Zoll (4. Gen./2020) und liegt beim Sparpreis von 29,90 Euro.

Zu den Highlights zählen im Überblick:

Standfunktion mit zwei Stufen

Aussparungen für Anschlüsse und Bedienelemente

Strapazierfähiges Obermaterial (Polyurethan)

Ideal zum Surfen, E-Mail schreiben oder für Videos

HAMA Fold Tablethülle für Apple iPad Air

Weitere Apple-Cases und Tablet-Hüllen für Android-Geräte findet ihr alternativ direkt bei MediaMarkt.

Perfekt ausgeleuchtet für Video-Calls im Home-Office

In den aktuellen Zeiten ist die Kommunikation per Video-Call unabdingbar – nervig ist dann aber oft, wenn das Home-Office nicht das gewünschte Kamerabild abgibt oder einfach viel zu dunkel ist. Mit der HAMA Spotlight FoldUp 102 bekommt ihr für reduzierte 44,99 Euro eine LED-Ringleuchte, die euch perfekt ausleuchtet. Die Steuerung funktioniert dabei in 3 Farbtemperatur-Stufen von warmweiss bis tageslichthell und inklusive Kabelfernbedienung. Die Lichtintensität lässt sich außerdem in zehn verschiedene Stufen einstellen. Besonderer Clou: Auch mit der LED-Ringleichte seid ihr flexibel und könnt sie innerhalb weniger Sekunden zusammenklappen und im Standfuß verstauen.

Zu den weiteren Features zählen:

Standfuß ausziehbar bis 138 cm

Auf 52 cm Mindesthöhe als Tischstativ einsetzbar

Hoch- und Querformat mit Smartphone-Halterung

Integrierter Kugelkopf und flexibler Schwanenhals

Ringleuchte mit 10,2 Zoll (Außendurchmesser 26,5 cm)

128 LEDs

Das Angebot ist außerdem inklusive zugehöriger Tasche für den Transport und einer staubgeschützten Aufbewahrung.

HAMA SpotLight FoldUp 102, LED-Ringleuchte

Notebook-Rucksack für 10 Euro



Ein Kracher-Angebot mit rund 86 Prozent Rabatt bietet MediaMarkt aktuell und nur für kurze Zeit mit dem HAMA Perth Notebook-Rucksack für 10 Euro statt 71,99 Euro. Damit habt ihr das ideale Zubehör für Büro, Uni oder unterwegs in der Stadt und habt euer Notebook oder Tablet sicher vor Schmutz, Kratzern und Feuchtigkeit verstaut. Der Rucksack eignet sich am besten für Notebooks bis 40 cm (15,6 Zoll) und Tablets bis 32,77 cm (12,9 Zoll).

Außerdem gehören zur Ausstattung:

Wasserabweisendes Material

Organizer-Struktur im Inneren

Verstecktes Fach auf der Rückseite

Platz für Trinkflasche via Netztasche

Robuster Schlüsselring

Trolleyband

Klettband zum Fixieren des Notebooks

sicherer Verschluss durch Karabinerhaken und Magnetknöpfe

höhenverstellbare Schultergurte

zusätzlicher Tragegriff

HAMA Perth Notebook-Rucksack (15.6 Zoll)

