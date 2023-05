Smart Home ohne komplizierte Verkabelungen oder aufwändige Installation? Von Energiesparen bis smarter Rollosteuerung – wir zeigen euch, wie ihr euer Zuhause mit Homepilot einfach selbst aufwertet und was die Marke so besonders macht.

„Smart But Simple“-Lösungen mit Homepilot entdecken

Ob einzelne Anwendungen wie Rollosteuerungen, Garagentoröffner oder umfassende Automationen mit Licht in eurer Wohnung oder im Haus – Homepilot bietet für zahlreiche Anlässe die passende Lösung mit hochwertigem Smart-Home-Equipment. Die Technik ist dabei nicht nur intuitiv, sondern lässt sich bequem per Plug-and-play installieren – ganz ohne Handwerker. Ihr braucht dafür keine großen Vorkenntnisse, sondern könnt eure Geräte einfach via App oder Sprachsteuerung bedienen und automatisieren.

Der Clou: Die Homepilot-Produkte lassen sich auch mit euren bestehenden Geräten von Drittanbietern wie Philips Hue oder Kameras von Bosch, Abus oder Axis verbinden. Ihr müsst euer Setup also nicht extra anpassen, sondern könnt sie smart in eure Homepilot-Steuerung einbinden.

Volle Sicherheit und Funktion – auch ohne Internet

Die Homepilot-App wird dabei regelmäßig aktualisiert, um euch neue smarte Funktionen anzubieten. Gleichzeitig sorgt ein eigenständiges Funksystem, das auf über zehn Jahren Erfahrung basiert, für genügend Sicherheit. Alle Informationen, Daten und Routinen eurer Geräte werden lokal auf dem Homepilot Gateway als Zentrale gespeichert, sodass euer Smart Home auch ohne Internetverbindung jederzeit einwandfrei funktioniert. So lassen sich beispielsweise auch eure Rollläden per Funk bequem mit dem Homepilot Gateway premium + Gurtwickler RolloTron pure smart steuern oder je nach Tages- und Wochenprogramm automatisieren.

HomePilot Gateway premium + Gurtwickler RolloTron (7er-Set) Smart-Home-Zentrale + Rollläden-Bedienung per Funk mit Automatikfunktionen wie Tages-, Wochen(end)- und Astroprogramm sowie Steuerung per App, Browser oder Sprachassistent und manuellen Tasten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.05.2023 10:04 Uhr

Optional könnt ihr bis zu 100 andere Geräte einfach über die Zentrale steuern – egal, ob Markisen, Jalousien, Licht oder Heizung. Die Steuerung gelingt dabei manuell, per Smartphone, Tablet oder PC. Auch hier müsst ihr keine Angst vor komplizierten Anleitungen haben: Der mitgelieferte Installationsassistent hilft euch mit einfachen Schritten beim Einrichten euer Smart-Home-Lösung.

Smart steuern und gleichzeitig Energie sparen

Bildquelle: HomePilot

Mit den Homepilot-Produkten profitiert ihr außerdem nicht nur von smarten Features und mehr Komfort, sondern könnt auch euren Energieverbrauch zuhause senken. Die smarten Komponenten wie die HomePilot Zeitschaltuhr premium smart lassen sich zusammen mit dem HomePilot Sonnensensor smart nahtlos integrieren und sorgen dafür, eure Rolläden automatisch an die Tageshelligkeit automatisch anzupassen und Energie zu sparen. Zusätzlich sorgen intelligente Sensoren für maximale Sicherheit wie beispielsweise Anwesenheitssimulation oder Fenstersensoren, die Erschütterungen erkennen.

HomePilot Zeitschaltuhr premium smart Smarte Rollläden-Fernsteuerung mit Zeitschaltuhr und zahlreichen Funktionen, helligkeitsabhängige Steuerung (mit zusätzl. Sonnensensor), schnelle Installation und multifunktional einsetzbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.05.2023 07:28 Uhr

HomePilot Sonnensensor smart Sonnensensor-Steuerung für bis zu 5 HomePilot-Geräte. Automatisierter Sonnenschutz und aktiver Einbruchsschutz, einfache Montage im unauffälligen Design. Kombinierbar mit HomePilot Zeitschaltuhr. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.05.2023 08:44 Uhr

Was macht Homepilot so besonders?

Homepilot steht auf dem deutschen Smart Home-Markt für hochwertige Smart Home-Lösungen. Das Unternehmen vereint das Know-how erfahrener Smart-Home-Experten in einer Partnerschaft zwischen Rademacher und Delta Dore und bietet eine breite Palette von rund 70 verschiedenen Komponenten, die größtenteils in Deutschland und Frankreich produziert werden. Durch die neue Zusammenführung ihrer Kompetenzen möchte Homepilot nun den stark wachsenden Markt für Smart Home-Technologien mit professioneller Qualität bedienen – alle aktuellen Angebote findet ihr jetzt direkt bei tink im Online-Shop.

