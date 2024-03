Smart Home unfassbar günstig: tink startet Flash Sale mit absoluten Tiefstpreisen

Der tink Flash-Sale startet: Vom 14. bis 18. März könnt ihr euch geniale Smart-Home-Geräte und Gadgets zu Tiefstpreisen sichern. Von smarten Heizkörper-Thermostaten bis hin zu Außenkameras oder intelligenten Nuki Schlössern – wir zeigen euch die heißesten Deals und wie ihr mit Rabattcode gleich doppelt spart.

tink Flash-Sale mit Mega-Schnäppchen nur bis 18.03.

Noch bis Montag sichert ihr euch jetzt bei tink einmalige Rabatte auf zahlreiche Produkte von Anker, Eve, Homematic IP, Netatmo, Nuki und paua (Angebote jetzt bei tink ansehen).

Zu den Highlights zählt unter anderem das 2er-Set von Netatmo mit smarten Outdoor-Kameras für reduzierte 349,95 Euro (statt 559,98 Euro). Mit einer beeindruckenden Bewegungserfassung und Reichweite über 20 Meter punktet die Außenkamera bei Tageslicht mit scharfen 1.080 p Full-HD-Aufnahmen im 100°-Winkel.

Bildquelle: Netatmo / tink

Auch nachts liefert euch die Kamera dank der eingebauten Infrarotsensoren klare Bilder. Zusätzliche Funktionen, wie ein manuell steuerbares oder bewegungsaktiviertes Flutlicht sowie die Time-Lapse- und Alert-Zones-Optionen, bieten euch ein ideales Zusammenspiel für smarte Überwachung eures Zuhauses.

Netatmo Smarte Außenkamera (2er-Set) Statt 559,98 Euro UVP: Smarte Outdoor-Sicherheitskamera von Netatmo mit 1080p Full-HD Aufnahmen und bis zu 20 Metern Reichweite für Bewegungserfassung. Mit Flutlicht, Time-Lapse und Alert-Zones. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 10:38 Uhr

Ebenfalls im tink Flash-Sale ist die Netatmo Wetterstation – das Highlight hier: Ihr bekommt eine Netatmo Shield Schutz- und Außenhalterung gratis dazu. So ist eure Außenstation vor Witterungseinflüssen selbst unter extremen Bedingungen geschützt und garantiert zuverlässige Messungen.

Netatmo Wetterstation + gratis Shield Statt 229,99 Euro UVP: Netatmo Wetterstation mit gratis Netatmo Shield als Schutz- und Außenhalterung. Für Wettervorhersagen, Luft- und Umgebungsanalysen und Echtzeit-Benachrichtigungen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 10:38 Uhr

Die Netatmo Wetterstation ermöglicht euch maßgeschneiderte Wettervorhersagen indem das Außenmodul Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und Luftdruck misst, während das Innenmodul die Bedingungen in euren Räumen überwacht – einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO₂-Gehalt und Lautstärke. Ihr könnt außerdem in der Netatmo Weather-App Grenzwerte für die Messwerte festlegen und beispielsweise bei Überschreitungen sofort benachrichtigt, um rechtzeitig zu lüften. Informationen über Wetter und Raumklima lassen sich dabei entweder via Amazon Alexa oder Apple Homekit per Sprachbefehl abrufen.

Heizkosten und Energiekosten senken via Smart-Home

Bildquelle: eve

Der Klassiker im Smart-Home-Bereich sind intelligente Heizkörperthermostate – ihr spart damit nicht nur Energie, sondern letztlich auch Geld, Zeit und Nerven bei der jährlichen Abrechnung. Hier sichert ihr euch während des Aktionszeitraums von tink gleich mehrere Optionen von Homematic, Eve und paua:

Homematic IP Heizkörperthermostat Basic (3er-Set) Statt 149,85 Euro UVP: Homematic IP Heizkörperthermostate im Basic 3er-Set. Per App und Sprachsteuerung nutzbar, mit Fenster-offen-Erkennung und Push-to-Pair. Keine Bridge oder Zentrale erforderlich. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 09:14 Uhr

Eve Thermo 2er-Set + Eve Door & Window Statt 209,85 Euro UVP: Smarte Heizkörperthermostate mit LED-Display und kabellosem Tür-/Fensterkontaktsensor. Bis zu 7 individuelle Zeitpläne, intelligentes Heizen, kompatibel ab iOS / iPadOS 14. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 10:53 Uhr

Eve Thermo Heitkörperthermostate (3er-Set) Statt 239,85 Euro UVP: Eve Thermo Heizkörperthermostate mit Display & Touchbedienfeld im 3er-Set. Inkl. Automation via HomeKit-Zentrale & individuellen Zeitplänen. Kompatibel ab iOS / iPadOS 14. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 09:57 Uhr

Homematic IP Access Point + Rollladenaktor für Markenschalter 3er-Set - Markisensteuerung Statt 209,95 Euro UVP: Homematic Rollladensteuerung inkl. Homematic IP Access Point. Steuerung via Schalter, App, Tageszyklus und Sprachsteuerung oder zeitgesteuert. Erweiterbares Smart-Home-System. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 10:04 Uhr

paua Air 600 (4x 150 W) Heimkraftwerk Statt 1.128 Euro UVP: paua Air Solarpanels (4 x 150 W) für Heimkraftwerk. Einfache Installation, App-Überwachung der Stromproduktion (Modulleistung bis zu 600 Watt) und inklusive 5m Schuko-Netzkabel. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 10:55 Uhr

Extra sparen mit Rabattcode „Nuki15“

Wer im Bereich Smart-Home vor allem auf der Suche nach einem intelligenten Schlosssystem ist, wird mit dem Nuki Smart Lock fündig: Mit dem Rabattcode „Nuki15“ spart ihr bei ausgewählten Nuki-Geräten. Für reduzierte 263,46 Euro (statt 348 Euro UVP) sichert ihr euch damit beispielsweise ein smartes System aus intelligentem Schloss und Keypad. Oder alternativ in der Pro-Version für reduzierte 379 Euro (statt 448 Euro UVP).

Nuki Smart Lock (4. Gen) + Keypad 2.0 Statt 348 Euro UVP: Nuki Smart Lock mit Keypad für intelligente Zutrittsberechtigungen via Fingerabdruck oder sechsstelligen Sicherheitscode. Einfache Installation ohne Schrauben und Bohren. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 10:59 Uhr

Nuki Smart Lock Pro (4. Gen) + Keypad 2.0 Statt 448 Euro UVP: Neuestes Smart Lock von Nuki mit Keypad 2.0 als Notfall-Türöffner via Fingerabdruck oder sechsstelligen Sicherheitscode. Fernzugriff via WLAN-Modul, einfach installiert. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.03.2024 10:38 Uhr

Ohne Werkzeug, Schrauben oder Bohren lässt sich das Smart Lock in beiden Versionen an der Innenseite eurer Haustür installieren – damit auch ideal für Mietwohnungen und rückstandslose Entfernbarkeit. Dank Integration des Smart Home Standards Matter ist es kompatibel mit gängigen Systemen wie Amazon Alexa, Google Home, Apple Home und Samsung SmartThings.

Bildquelle: Nuki

Der Clou: Ein wiederaufladbares Akkupack verlängert die Laufzeit auf bis zu sechs Monate mit nur einer Ladung. Über die Nuki-App lassen sich Smartphone oder Smartwatch zu Schlüsseln verwandeln, mit denen ihr bis zu 200 Zutrittsberechtigungen erstellen könnt. Im Notfall ermöglicht alternativ das Keypad 2.0 mit einem Code oder Fingerabdruck den Zutritt – ihr müsst also keine Angst vor verschlossenen Türen haben, selbst wenn ihr mal euer Telefon oder physischen Schlüssel vergessen habt.

Smart-Home-Schnäppchen bis 18.03. bei tink

Noch mehr Infos und Details sowie weitere spannende Smart-Home-Schnäppchen und Geräte zu Tiefpreisen findet ihr noch bis spätestens 18.03.24 im tink Flash-Sale auf folgender Übersichtsseite.