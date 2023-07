HTC hat zu Beginn des Android-Zeitalters dazu beigetragen, dass Smartphones mit Android-Betriebssystem so beliebt geworden sind, wie sie es heute noch sind. Leider hat HTC selbst die positive Entwicklung wie bei Samsung oder Xiaomi nicht mitgehen können und wurde abgehängt. Kürzlich hat das taiwanische Unternehmen aber ein vielversprechendes Smartphone vorgestellt und legt jetzt zwei Tablets nach.

HTC hat zwei neue Android-Tablets im Programm

Jetzt wo Google mit dem Pixel Tablet (Test) wieder im Tablet-Markt mitmischt und das Android-Betriebssystem dafür optimiert wird, wollen andere Hersteller ebenfalls wieder teilnehmen. Dazu gehört auch HTC. Das taiwanische Unternehmen hat zwei Android-Tablets enthüllt. Beide sind in der Einsteiger-Klasse angesiedelt und werden zunächst auch nur in Russland verkauft. So sieht eins davon aus:

So sieht das HTC A102 aus. (Bildquelle: HTC)

Das HTC A102 ist mit einem 11-Zoll-Display ausgestattet, wird von einem MediaTek Helio G85 angetrieben und besitzt 4 GB RAM sowie 128 GB internen Speicher. Der Akku misst 8.000 mAh und es ist eine 20-MP-Hauptkamera verbaut (Quelle: gizmochina).

Das HTC A104 ist mit 10,36 Zoll etwas kleiner. Hier kommt ein Unisoc T606 als Prozessor zum Einsatz. Der Arbeitsspeicher ist mit 8 GB RAM doppelt so groß. Es gibt aber auch hier 128 GB internen Speicher. Mit 7.000 mAh fällt der Akku etwas kleiner aus. Beide Modelle sind mit einem LTE-Modem ausgestattet und laufen mit Android 12.

HTC verlangt für das A102 in Russland umgerechnet 208 Euro. Das A104 wird umgerechnet für etwa 175 Euro verkauft. Ob die Tablets den Weg nach Europa finden, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Es ist aber trotzdem interessant zu sehen, dass HTC weiter neue Produkte auf den Markt bringt und nicht aufgibt.

HTC U23 Pro gut ausgestattet

HTC U23 Pro vorgestellt

In Deutschland wird immerhin das neue HTC U23 Pro verkauft, welches eine überraschend gute Ausstattung bietet. Komplett abschreiben sollte man HTC also noch nicht, wenn es um Android-Geräte geht. Ein Fünkchen Hoffnung bleibt bestehen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.