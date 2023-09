Solar-Tischkraftwerk im Hands-On-Video: Einzigartiges Balkonkraftwerk ausprobiert

Balkonkraftwerke gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Doch nicht jeder kann sich einfach so zwei Solarzellen in den Garten stellen oder hat Platz dafür auf seinem Balkon. Genau da könnte Technaxx ins Spiel kommen. Das Solar-Tischkraftwerk hat nämlich gleich zwei Einsatzzwecke und sogar eine Besonderheit zu bieten. Wir konnten uns das Tischkraftwerk im Hands-On-Video näher anschauen.

Solar-Tischkraftwerk kann angewinkelt werden

Komplett neu ist die Idee eines Solartisches für den Garten nicht. Viele Bastler haben sich so einen Solartisch bereits selbst gebaut und diesen als unauffälliges Balkonkraftwerk im Einsatz. Doch nicht jeder kann und will das alles selbst machen. Technaxx bietet so ein Solar-Tischkraftwerk bald in Deutschland an. Es besteht aus einem 410 Watt starken Solarmodul, welches einfach als Gartentisch genutzt werden kann. Interessant wird es, wenn der Tisch nicht genutzt wird. Dann kann dieser nämlich mit bis zu 35 Grad aufgestellt und zur Sonne gerichtet werden, um den Ertrag zu maximieren:

Das Solar-Tischkraftwerk kann mit bis zu 35 Grad angewinkelt werden. (Bildquelle: Technaxx)

Der Solartisch besitzt nämlich nicht einfach nur vier Tischbeine, sondern auch einen speziellen Mechanismus, der die Ausrichtung zur Sonne erlaubt. Die weitere Technik wie der 300-Watt-Wechselrichter und alle Kabel sind direkt integriert, sodass am Ende nur noch das eine Stromkabel übrig bleibt, dass ihr in die Steckdose stecken müsst.

Da so ein Tisch die meiste Zeit ungenutzt herumsteht, ist die Nutzung als Balkonkraftwerk sehr praktisch. Durch die Tischfüße ist das Solarmodul zudem schon viel höher, sodass ein etwaiges Geländer nicht stört, wenn ihr das Solarmodul zur Sonne richtet.

Solar-Tischkraftwerk hat seinen Preis

Technaxx hat das Solar-Tischkraftwerk in Halle 4.2 auf dem Stand 106 im Rahmen der IFA 2023 erstmals zeigen. Es soll bald im Einzelhandel und bei Onlinehändlern zum Preis von 699 Euro verkauft werden. Im Video könnt ihr euch unseren ersten Eindruck anschauen.

