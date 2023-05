Sengende Hitze, tödliche Monster und von der Apokalypse gezeichnete Überlebende: Willkommen in der Mojave-Wüste von Fallout: New Vegas! Epic verschenkt aktuell Bethesdas Rollenspiel-Hit in der Ultimate Edition – aber nur für kurze Zeit. Und auch ein großer Kritikpunkt des Originals ist dank der neuen Edition Geschichte.

Fallout: New Vegas Facts

Epic verschenkt Fallout: New Vegas

Epic Games scheint aktuell wieder einen Kracher nach dem anderen rauszuhauen. In der letzten Woche konnten sich Kunden des Steam-Konkurrenten schon mit Death Stranding einen echten Open-World-Blockbuster gratis sichern, nun setzt der Store diese Woche noch einen drauf und verschenkt einen genialen Rollenspiel-Hit: Fallout: New Vegas – und zwar in der Ultimate Edition.

Diese beinhaltet neben dem Hauptspiel auch die 4 Add-Ons Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues und Lonesome Road. Normalerweise werden für das Gesamtpaket bei Epic Games 19,99 Euro fällig. Bis zum 1. Juni 2023 könnt ihr euch das Geld jedoch sparen und euch die Version gratis im Epic Games Store sichern. Wie immer gibt es das Angebot nur für den PC – PlayStation- und Xbox-Spieler gehen leer aus.

Gut zu wissen: Im Gegensatz zum Original aus dem Jahr 2010 ist die Ultimate Edition vollkommen ungeschnitten bei uns erschienen. Blut, Gore, das Abtrennen von Körperteilen – alles drin.

Fallout New Vegas Ultimate Edition Trailer

Wie viel Spielzeit bietet Fallout: New Vegas?

Wer wirklich alles im Hauptspiel und den DLCs sehen will, sollte viel Zeit mitbringen. Laut HowLongToBeat müsst ihr für dieses Unterfangen fast 150 Stunden einplanen.

Wollt ihr hingegen nur der puren Story folgen, reduziert sich die Spielzeit auf etwa 40 Stunden. Das würden wir euch jedoch nicht empfehlen. Denn vor allem abseits der eingetretenen Hauptpfade findet ihr in New Vegas einige der spannendsten Quests und Geschichten. Wer sich die entgehen lässt, verpasst effektiv das Beste am Spiel.

Was PC-Spieler wissen sollten: Die PC-Version von Fallout: New Vegas ist in technischer Hinsicht Murks. Zum Glück hat Bethesdas Endzeit-RPG noch immer eine aktive Modding-Community, die bereits die größten Schnitzer ausgebügelt hat. Wer die Epic-Version über das bekannte NexusMods-Tool modden will, sollte zudem vorab den Epic Games Patcher bei NexusMods herunterladen, damit das Spiel auch Mods von der Webseite unterstützt.

Fallout: New Vegas in der Ultimate Edition könnt ihr euch bei Epic Games noch bis zum 1. Juni 2023 kostenlos sichern.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.