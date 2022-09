Die stark gestiegenen Energiepreise sollten auch Gamer beunruhigen. Der PC oder die Konsole verbrauchen viel Strom, doch das muss nicht unbedingt sein. Mit ein paar Tricks lässt sich der Stromhunger deutlich nach unten fahren, wenn auf etwas Komfort verzichtet werden kann.

Konsole und PC: So lässt sich Strom beim Gaming sparen

Die Kosten für Strom steigen in ungekannte Höhen, was auch Auswirkungen auf das Gaming hat. Eine Xbox Series X und eine Playstation 5 ziehen etwa 200 Watt, wie die Umweltschutzgruppe NRDC aus den USA berechnet hat. Hinzu kommt noch der Fernseher, an dem die Konsole angeschlossen ist. Bei 350 Watt und zwei Stunden Spielen pro Tag ergeben sich derzeit jährliche Kosten von rund 95 Euro. Der Stromverbrauch lässt sich aber reduzieren.

Je mehr Leistung gefordert wird, desto höher fällt auch der Stromverbrauch aus. Eine 4K-Auflösung benötigt mehr Energie als eine Darstellung in Full HD. Der NRDC zufolge ergibt sich auch ein gehöriger Unterschied, ob auf der PlayStation 5 ein PS5- oder ein PS4-Spiel läuft. Die PS4-Variante gibt sich oft schon mit etwa der Hälfte an Strom zufrieden (Quelle: RND).

Konsolen lassen sich auch sparsamer einstellen und nutzen. Der Stand-by-Modus ist zwar komfortabel, benötigt aber auch Energie. Wer ohnehin nur Videos streamen will, muss das nicht zwangsläufig über die PS5 oder Xbox Series X machen. Über das deutlich sparsamere Laptop oder Handy geht das auch.

Tragbare Konsolen wie die Nintendo Switch oder auch das Smartphone geben sich mit viel weniger Energie zufrieden. Statt die PS5 und den großen Smart-TV anzuwerfen, kann es sich in Sachen Stromverbrauch durchaus lohnen, auf einen kleineren Bildschirm zu setzen.

Strom lässt sich auch selbst generieren:

Ressourcen sparen: Gebraucht statt neu kaufen

Wie bei anderen Produkten gilt auch in der Gaming-Welt, dass sich mit gebrauchter Hardware und physischen Spielen Ressourcen einsparen lassen. Bei den jeweils neuesten Konsolen ist das zu Beginn schwierig, wird im Laufe der Zeit aber immer einfacher. Spiele herunterzuladen kostet zwar auch Strom, hat aber eine bessere Energiebilanz als das Pendant in der Schachtel.