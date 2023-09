SwitchBot S10 im Hands-On-Video: Neuer Saugroboter löst ein großes Problem

Saugroboter haben sich in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt. Mittlerweile können sie nicht nur zusätzlich wischen, sondern haben auch große Stationen, in denen sie sich selbst reinigen können. Der SwitchBot S10 geht nun einen Schritt weiter. Er verzichtet darauf und das ist ein überraschend großer Vorteil. Im Video zeigen wir euch das neue Modell.

SwitchBot S10 lässt sich fest installieren

Ich persönlich bin ein großer Fan von Saug- und Wischrobotern, die mit einer Station kommen, in der Frischwasser und Abwasser gelagert werden. SwitchBot S10 macht diese auf eine wirklich clevere Weise überflüssig. Statt auf eine große externe Station zu setzen, die ihr manuell befüllen und entleeren müsst, lässt sich der SwitchBot S10 direkt an eure Leitungen anschließen. Mit passendem Zubehör könnt ihr den Saug- und Wischroboter direkt an eine Wasserleitung und das Abwasser anschließen und automatisiert die Reinigung so noch mehr.

Bei anderen Saug- und Wischrobotern müsst ihr entweder einen kleinen Wassertank im Gerät oder einen größeren Wassertank in der Station füllen. Der SwitchBot S10 holt sich hingegen das Brauchwasser direkt an der Leitung und leitet das Abwasser ab. Ihr müsst also kaum mehr etwas tun und könnt die flache Station irgendwo in der Nähe eines Wasseranschlusses installieren. Ich stelle mir die Küche oder das Bad als guten Standort vor.

Die Station des SwitchBot S10 lässt sich direkt an die Wasserver- und -entsorgung anschließen. (Bildquelle: SwitchBot)

Einen kleinen Nachteil sehe ich in dem SwitchBot S10 im Vergleich zu beispielsweise einem Ecovacs Deebot X1 Omni (Test). Die Bürste wird nicht gereinigt oder getrocknet und muss von euch deswegen vermutlich häufiger manuell gesäubert werden. Ihr spart euch also das regelmäßige Befüllen und Entleeren des Wassers und Abwassers, müsst dafür aber die Rolle reinigen. Ansonsten bietet der Saug- und Wischroboter die üblichen Annehmlichkeiten wie die smarte Reinigung, ein Walzensystem, dass den Boden noch besser reinigen soll, sowie eine Saugleistung von bis zu 6500 Pa.

SwitchBot S10: Preis und Verfügbarkeit

Direkt kaufen könnt ihr den SwitchBot S10 aber nicht. Ab dem 13. Oktober 2023 startet zunächst eine Kickstarter-Kampagne. Der Preis soll dort bei 1.199 US-Dollar liegen. Sobald die Kampagne gestartet wurde, stehen sicher auch die Euro-Preise fest.

