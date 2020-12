Vorweihnachtsstimmung bei CD Projekt Red! Noch vor dem Release von Cyberpunk 2077 hat das Entwicklerstudio ein kleines Geschenk für alle Hexer-Fans parat. The Witcher könnt ihr gerade komplett kostenlos abstauben – GIGA erklärt, wie ihr das anstellt.

The Witcher: Enhanced Edition – Rollenspiel gratis über GOG Galaxy sichern

Viele Fans von „The Witcher“ sind erst mit dem dritten Teil der Spiele-Reihe aus dem Jahre 2015 auf den Hexer aufmerksam geworden. Das erste Spiel der Saga ist jedoch deutlich älter. 2007 erschien „The Witcher“ damals ausschließlich für Windows, eine Konsolen-Version gibt es bis heute nicht.

Wer das betagte Rollenspiel bislang noch nicht gespielt hat, kann das nun jedoch kostenlos auf dem PC nachholen – denn CD Projekt Red verschenkt die technisch verbesserte „Enhanced Version“ des Klassikers gerade. Um euch das Spiel zu sichern, müsst ihr euch die Steam-Alternative GOG Galaxy herunterladen und auf eurem PC installieren. Erstellt euch anschließend einen GOG-Account oder loggt euch mit eurem bestehenden ein. Drückt dann links auf den Schriftzug „Aktuelle Übersicht“. Oben seht ihr dann ein Banner, über das ihr euch das Spiel kostenlos sichern könnt.

Ihr braucht einen kleinen Crashkurs für das Hexer-Universum? Wir haben die wichtigsten Fakten für euch im Video zusammengefasst – spoilerfrei:

CD Projekt Red verschenkt The Witcher: Es gibt einen Haken

Was Nutzer beachten sollten: Wer sich The Witcher: Enhanced Edition über das Banner sichert, gibt gleichzeitig CD Projekt Red die Erlaubnis, News, Updates und GOG-Deals an die verknüpfte Mail-Adresse zu schicken. Wer sich an diesen Mails stört, kann den Absender auf seine „schwarze Liste“ setzen. Alternativ könnt ihr euch auch mit wenigen Klicks wieder vom Newsletter abmelden. Die Möglichkeit findet ihr in den Werbemails ganz unten im Kleingedruckten.

Ein nettes Weihnachtsgeschenk von CD Projekt Red für alle Fans, die schon immer darüber nachgedacht haben, das erste Spiel der Reihe einmal nachzuholen. Im Gegensatz zur normalen Version bietet die Enhanced Edition zahlreiche technische Verbesserungen, ein neues Inventar und bessere Dialoge und Videosequenzen.