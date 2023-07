Die Kunstwelt ist um eine Ikone ärmer: Jane Birkin ist tot. Vor allem das Duett „Je t'aime... moi non plus“ hat die Sängerin und Schauspielerin berühmt gemacht. Zu Ehren von Birkin ändert ARTE am morgigen Freitag das Programm und widmet ihr einen ganzen Abend.

Liebe, Lust und Leidenschaft: Die Chance steht nicht schlecht, dass man bei diesen drei Worten „Je t'aime... moi non plus“ im Ohr hat. Das Duett, das Jane Birkin 1969 mit Serge Gainsbourg aufgenommen, ist zur Hymne der sexuellen Freiheit geworden. Das Liebesgestöhn im Kult-Lied hat damals für einen handfesten Skandal gesorgt. Manche Radiosender, darunter die BBC, setzten den Titel eine Zeit lang auf den Index.

Zum Tod von Jane Birkin ändert ARTE das TV-Programm

Wer mehr über die französisch-britische Sängerin und Schauspielerin erfahren will, hat am morgigen Freitag die Gelegenheit. Zu Ehren der kürzlich verstorbenen Birkin ändert ARTE das Programm. Am 21. Juli zeigt der Kultursender einen umfangreichen Themenabend (Quelle: Kino.de)

Der beginnt um 21:45 Uhr mit der Dokumentation „Jane Birkin – Muse, Sexsymbol, Ikone.“ Direkt darauf folgt um 22:40 Uhr „Der lange Blonde mit den roten Haaren“. In der Filmkomödie aus dem Jahr 1974 spielt Birkin den Filmstar „Jackie Logan.“

Sein Ende findet der Themenabend um 0:15 Uhr mit einer Konzertaufnahme. Zu Ehren von Serge Gainsbourg, mit dem sie über zehn Jahre eine Beziehung führte, gab Birkin 1991 im Casino de Paris ein Hommage-Konzert.

Wer nicht warten möchte, findet alle Sendungen des Themenabends bereits jetzt auch in der ARTE-Mediathek.

