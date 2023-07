Der sehnsüchtig erwartete Sims-Konkurrent Life By You wollte eigentlich bereits dieses Jahr in der Early-Access-Phase starten. Die verschiebt sich jetzt aber um eine ganze Weile.

Sims-Konkurrent Life By You: Release verschiebt sich

Die meisten Sims-Fans haben schon von Life By You gehört: Die neue Lebenssimulation orientiert sich stark an Die Sims, will aber auch Neuerungen in das veraltete Genre einführen, wie etwa mehr und andere Interaktionen. Womöglich werden die Entwickler Paradox Interactive und Paradox Tectonic darauf verzichten, etliche DLCs zu Inhalten zu veröffentlichen und jene Inhalte stattdessen direkt in das Grundspiel integrieren.

Auf alle Fälle sollten Sims-Fans Life By You im Auge behalten: Hinter den Entwicklern steckt nämlich auch Rod Humble, der zuvor Vizepräsident von Electronic Arts gewesen ist und an Sims-Teilen wie auch an der virtuellen Welt Second Life gearbeitet hatte.

Eigentlich sollte Life By You bereits dieses Jahr mit dem Early Access in den Vor-Release gehen, doch dieser Termin hat sich nun verschoben. Humble spricht diesbezüglich in einem Video zu den Fans:

Life by You: Early Access Date Update

Fans nehmen die Nachricht mit Verständnis auf

Wie Humble im Video ausführt, wird die Early-Access-Phase von Life By You jetzt auf den 5. März 2024 verschoben. Der Hauptgrund sei das Feedback der Fans, welches Paradox Tectonic noch einbauen möchte, bevor der Early Access startet. Es werden Bugs gefixt, die Grafik wird überarbeitet, das Gameplay soll einen Feinschliff erhalten und auch der Bereich für Modder soll ausgebaut werden.

Unter dem Update-Video von Rod Humble drücken die Fans zwar Enttäuschung, aber auch Verständnis aus. Sie würden sich zwar auf das Spiel freuen, doch letztendlich könne man nichts dagegen sagen, wenn Paradox Tectonic einfach eine bessere Spielerfahrung vor dem Early Access entwickeln möchte (Quelle: YouTube).

Wann Life By You in den vollen Release geht, ist noch nicht bekannt. Bis jetzt ist der Release des Spiels außerdem nur für den PC geplant – das kann sich nach einer erfolgreichen Early-Access-Phase aber natürlich noch ändern.