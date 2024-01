Über 100 Stunden Spielzeit für nur 3,74 Euro: RPG-Hit im Xbox-Store reduziert

Lust auf einen RPG-Geheimtipp, der über 100 Stunden Spielzeit bietet? Im Xbox-Store könnt ihr euch jetzt den Hit Dragon’s Dogma: Dark Arisen sichern und müsst dafür nur schlappe 3,74 Euro hinblättern – für Fantasy-Fans garantiert ein guter Deal.

Neben dem hochgelobten RPG-Highlight Baldur’s Gate 3 hat der Xbox-Store derzeit noch ein weiteres Highlight für Fans von Fantasy-Rollenspielen zu bieten: Mehr als 6 Jahre nach seinem Release klettert Dragon’s Dogma: Dark Arisen wieder in die Bestseller-Charts der Plattform – ein Mega-Rabatt von 85 Prozent macht’s möglich. Ihr könnt euch den RPG-Geheimtipp jetzt bereits für weniger als 4 Euro schnappen.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen auf der Xbox im Angebot

In Dragon’s Dogma: Dark Arisen stürzt ihr euch zusammen mit drei Computer-gesteuerten Gefährten in eine umfangreiche Open-World, in der es vor sagenumwobenen Kreaturen nur so wimmelt. Euer Ziel ist es, Teil einer gefährlichen Lindwurmjagd zu werden – um dies zu erreichen, müsst ihr jede Menge Quests erledigen und mythischen Wesen mit verschiedenen Waffen und nicht zuletzt Magie die Stirn bieten.

Schaut euch hier den Launch-Trailer von Dragon’s Dogma: Dark Arisen an:

Dragon’s Dogma: Dark Arisen – Launch-Trailer

Auf Metacritic kann das Fantasy-RPG sowohl bei den Kritikern als auch beim Publikum mit Wertungen von 80 beziehungsweise 8.1 Punkten vollends überzeugen. Mit Dragon’s Dogma: Dark Arisen bekommt ihr außerdem nicht nur das Basis-Spiel, sondern auch noch die gleichnamige Erweiterung, die die Spielzeit für Completionists auf über 100 Stunden bringt. (Quelle: Metacritic / HowLongToBeat)

Im Xbox-Store könnt ihr euch das beliebte RPG jetzt noch bis zum 15. Januar zum Sparpreis schnappen – derzeit kostet es nämlich gerade einmal 3,74 Euro statt 24,98 Euro. (bei Xbox ansehen)

Xbox-Bestseller: Fantasy-RPGs stehen hoch im Kurs

Mit dem beachtlichen Rabatt kann sich Dragon’s Dogma: Dark Arisen auch wieder in den Bestseller-Charts der Xbox-Plattform anmelden – momentan erreicht das Rollenspiel immerhin Platz 25. Für ganz vorne reicht es also noch nicht, dafür sorgt in den Top 10 mit Baldur’s Gate 3 derweil ein weiteres Fantasy-RPG für Aufsehen. (Quelle: Xbox)

