WhatsApp dreht auf: Diese neuen KI-Funktionen sollte jeder Nutzer kennen

WhatsApp erhält mehrere KI-Funktionen. Individuelle Sticker und Bilder lassen sich so für Chats generieren. Neu ist auch ein eigener KI-Chat, bei dem sich Nutzer Fragen beantworten lassen. Prominente Persönlichkeiten wie MrBeast und Snoop Dogg stehen als KI-Charaktere bereit.

WhatsApp: Neue KI-Funktionen kommen

Bei seiner Connect-Konferenz hat der WhatsApp-Anbieter Meta einige Neuerungen für den Messenger angekündigt. Künstliche Intelligenz steht hier ganz klar im Mittelpunkt. Drei umfangreiche KI-Funktionen sollen WhatsApp-Nutzern weltweit zur Verfügung gestellt werden.

Den Anfang machen KI-Sticker. Es lassen sich personalisierte Sticker erstellen, die zu den Gesprächen im Chat passen und dabei „Gedanken und Ideen auf kreative Weise zum Ausdruck bringen“. Nutzer schreiben einfach, was sich als Sticker sehen wollen. Als Beispiel führt Meta einen „glücklichen Waschbär auf einem Motorrad“ an. WhatsApp generiert die KI-Sticker in Sekundenschnelle.

WhatsApp mit KI-Stickern, -Bildern und -Chats.

Ähnlich funktioniert die zweite neue KI-Funktion, die als fotorealistische Bildgenerierung beschrieben wird. Nutzer können sie mit dem Aufruf „/imagine“ starten und wie bei Stickern Bilder generieren lassen. Diese können laut WhatsApp „eine Idee, einen Ort oder eine Person darstellen“.

Ebenfalls neu sind KI-Chats. Ganz wie bei ChatGPT können Nutzer hier Fragen stellen, die dann von einer KI beantwortet werden. Als mögliches Anwendungsgebiet gibt WhatsApp an, dass so Debatten in Gruppenchats geschlichtet werden können (Quelle: WhatsApp).

Bei den KI-Chats stehen optional Prominente wie MrBeast, Snoop Dogg, Kendall Jenner und Paris Hilton bereit. Je nach Persönlichkeit sollen die KI-generierten Antworten anders ausfallen. Auch komplett künstliche Charaktere sollen bei WhatsApp Rede und Antwort stehen.

WhatsApp: Eigene Chats für KI tabu

Im Hilfebereich von WhatsApp weist der Messenger-Anbieter darauf hin, dass die KI keinen Zugriff auf persönliche Chats hat. Die KI kann „nur das lesen, was du an sie sendest“ (Quelle: WhatsApp-Hilfebereich). KI-Chats werden zudem optisch anders gestaltet, um auf den Unterschied hinzuweisen. An die KI geschickte Nachrichten lassen sich auf Chat-Basis über den Aufruf „/reset-ai“ löschen.