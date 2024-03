WhatsApp geschlagen: Das ist der neue Liebling von Android- und iPhone-Nutzern

Der App Store und der Google Play Store haben einen neuen Hit: das neue Free-to-Play-Spiel Legend of Mushroom stößt selbst Apps wie Instagram, Temu oder WhatsApp vom Thron.

Legend of Mushroom führt die App Stores an

Millionen von iPhone- und Android-Nutzern haben sich in der letzten Woche das neue Mobile-Game Legend of Mushroom heruntergeladen. Das Spiel erschien am 7. März 2024 weltweit und hat anscheinend auch bei Smartphone-Nutzern in Deutschland einen Nerv getroffen. Denn Legend of Mushroom belegt sowohl im deutschen App Store als auch im Google Play Store den ersten Platz der Download-Charts (Quelle: data.ai).

Anzeige

Legend of Mushroom Joy Nice Games

Legend of Mushroom Joy Net Games

In Legend of Mushroom müsst ihr euch mit eurem Pilzkämpfer allen möglichen Gegnern erwehren. Im Laufe des Spiels schaltet ihr immer bessere Ausrüstung frei, mit der ihr eure Überlebenschancen erhöht. Wie in jedem Free-to-Play-Spiel gibt es auch in Legend of Mushroom eine ordentliche Menge an möglichen Mikrotransaktionen – doch das scheint die Spieler nicht groß zu stören. Im Google Play Store kann Legend of Mushroom eine Bewertung von 4,2 Sternen erzielen, im App Store sind es sogar 4,5 von 5 möglichen Sternen.

Anzeige

Ihr habt auch erst gerade angefangen, Legend of Mushroom zu spielen und könntet etwas Starthilfe gebrauchen? Dann haben wir für euch die passenden Geschenkcodes am Start:

Legend of Mushroom schlägt WhatsApp, Temu und Instagram

Das Hype-Spiel hat es binnen kürzester Zeit geschafft, sich zum App-Olymp durchzukämpfen und belegt aktuell den ersten Platz. Auf dem zweiten Platz steht die Online-Shopping-App Temu. Der Chat-Dauerbrenner WhatsApp muss sich mit der Bronzemedaillle zufriedengeben.

Anzeige

Auf dem vierten Platz ist Metas Foto-Social-Media-App Instagram zu finden. Meta spendierte der App vor Kurzem ein kleines Update, in dem sich ein geheimes Spiel versteckt. Seit geraumer Zeit gibt es übrigens Anzeigeprobleme bei Reels. Wie ihr diese mit einem simplen Handgriff wieder beseitigt, erklärt euch Kollege Frank im Video:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.