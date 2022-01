Auch 2022 müssen Gamer Release-Verschiebungen von heiß erwarteten Spielen verkraften. Nun hat es ein Open-World-Horror-Sequel getroffen, auf das sich ganz besonders Xbox-Fans schon lange gefreut haben.

Stalker 2: Heart of Chernobyl sollte eigentlich am 28. April 2022 erscheinen und Spielern die schaurige Rückkehr in das berüchtigte, atomar-verseuchte Gebiet ermöglichen. Anstatt sich aber im April in den Überlebenskampf gegen zahlreiche mutierte Monster zu stürzen, müssen Gamer nun satte sieben Monate länger warten, denn Entwickler GSC Game World hat das Projekt offiziell verschoben.

Stalker 2: Heart of Chernobyl lässt Fans weiter warten

In einem Post auf Twitter haben sich die Entwickler von Stalker 2 an ihre Fans gewendet und die Verschiebung des Releases bekanntgegeben. Das Horror-Spiel soll nun erst am 8. Dezember 2022 erscheinen. Als Begründung für die siebenmonatige Wartezeit gaben sie an, dass das Spiel noch ausgiebig getestet und aufpoliert werden müsse, um die Original-Vision des Studios widerspiegeln zu können.

Viele Gamer dürften nach der Ankündigung wohl enttäscht sein, sich angesichts unfertiger Spiele-Desaster aus der jüngeren Vergangenheit aber wohl mit der Wartezeit arrangieren können, solange die Horror-Open-World von Stalker 2 dadurch beim Release beeindrucken kann. Ob die längere Entwicklungszeit auch etwas mit der vor Kurzem angekündigten und nach einem Shitstorm wieder zurückgenommenen NFT-Integration zu tun hat, wurde nicht erläutert.

Horror-Shooter schmort schon lange im Entwicklungsprozess

Während sieben Monate zwar keine Kleinigkeit sind, wirken sie im Vergleich zur bisherigen langwierigen Entwicklungsgeschichte von Stalker 2 dennoch beinahe wie eine Fußnote – schließlich wurde das Spiel zuerst 2010 angekündigt, nur um 2012 eingestellt zu werden. Sechs Jahre später wurde das Projekt dann offiziell wieder aufgenommen und mit einem 2021er Release-Termin versehen. Hoffentlich wird diese Achterbahnfahrt im Dezember 2022 endlich ihren Abschluss finden. Das Spiel soll zeitlich begrenzt exklusiv für Xbox-Konsolen erscheinen und wird als Day-One-Release im Xbox Game Pass verfügbar sein.

