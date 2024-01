YouTube-Legende nimmt nach 13 Jahren Abschied: „Wir wussten, wir würden das nicht ewig tun“

YouTuber MatPat hat sein Jahren mit seinem Kanal „The Game Theorists“ Millionen von Fans begeistert. Nun beschließt er, dem Kanal den Rücken zu kehren und sich von YouTube zu verbschieden. Seine Gründe dafür sind mehr als plausibel.

„Ich vermisse die Abende mit meiner Frau“: MatPat über einen schweren Schritt

In einem sehr emotionalen Video erklärt der YouTuber Matthew Patrick, besser bekannt als MatPat, dass er den Kanal „The Game Theorists“, den er 2011 mit seiner Frau Stephanie ins Leben gerufen hat, nicht mehr weiter betreiben wird. Aktuell besitzt dieser über 18 Millionen Abonnenten und verzeichnet in dieser Höhe auch regelmäßig Videoaufrufe.

MatPat sagt, dass er ein Drittel seines Lebens in diesen Kanal gesteckt habe und er für ihn und seine Frau wie ihr erstes Kind gewesen sei. Es fällt ihm sichtlich schwer, seinen Abschied im Video zu verkünden. Er sagt jedoch, dass es den beiden von Anfang an bewusst war, dass sie den Kanal nicht ewig selbst betreiben werden. Er vermisse die Abende, an denen er sich mit seiner Frau einfach hinsetzen und zwanglos Videospiele spielen könne, ohne sich über irgendwelchen Content den Kopf zerbrechen zu müssen.

Hier seht ihr sein komplettes Statement:

Die Zukunft der Game Theorists: Wie geht es nun weiter?

Besonders in den Fokus gerückt ist MatPat mit seinen Analysen zu „Five Nights At Freddy’s. Diese kamen so gut an, dass es ihm sogar einen Gastauftritt im gleichnamigen Film eingebracht hat. Doch wie wird es mit dem Kanal weitergehen, wenn MatPat aussteigt? Er kündigt an, dass er am 9. März 2024 seine letzte Folge hochladen und danach den Kanal an jemand anderen überschreiben wird. Wer genau das sein wird, verrät er noch nicht.

Somit ist gewiss, selbst, wenn man MatPat künftig nicht mehr vor der Kamera sehen oder aus dem Off sprechen hören wird, so stirbt mit seinem Austritt nicht der gesamte Kanal. Bereits in der Vergangenheit gab es immer wieder Gastauftritte anderer YouTuber mit Theorien zu verschiedenen Spielen, Filmen und Serien. Selbstverständlich war MatPat immer das tragende Element, doch wird er sich mit größter Wahrscheinlichkeit einen würdigen Nachfolger aussuchen, der sein Erbe fortführen kann.

