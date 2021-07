In A Plague Tale: Innocence gibt es insgesamt 50 Sammelobjekte. Ihr könnt im Verlauf der 17 Kapitel des Spiels Blumen, Geschenke und Kuriositäten finden. Damit ihr keines der Collectibles verpasst, zeigen wir euch die Fundorte im Video.

Auf ihrer Flucht vor der Rattenplage könnt ihr mit Amicia und Hugo 13 Blumen, 11 Geschenke und 26 Kuriositäten einsammeln. Zudem gibt es 5 versteckte Alchemistenkarren. Die Sammelaufgaben belohnen euch mit fünf Erfolgen und Trophäen von A Plague Tale: Innocence.

Alle Blumen, Geschenke und Kuriositäten - Fundorte

Sämtliche Sammelobjekte werden in eurem Kodex im Spiel verzeichnet. Hier haben sie auch ihre eigene Nummer und Reihenfolge, anhand derer ihr sie leicht identifizieren könnt. In den Kapiteln erkennt ihr die Sammelobjekte leicht an den weißen, fluoreszierenden Lichtern.

Sämtliche Sammelgegenstände werden sofort gespeichert, nachdem ihr sie aufgehoben habt. Ihr müsst sie auch nicht erneut aufheben, wenn ihr etwa getötet werdet. Wenn ihr verpasste Sammelobjekte über die Kapitelauswahl später nachholt, könnt ihr die Level direkt verlassen, nachdem ihr sie eingesammelt habt.

Dank der Kapitelauswahl sind sämtliche Blumen, Geschenke und Kuriositäten nicht verpassbar. Bis auf das letzte Kapitel 17 gibt es in jedem Kapitel Collectibles zu finden. Habt ihr alles eingesammelt, schaltet ihr die Achievements Kräuterkundler, Botaniker, Kuriositätenjäger, Kuriositätensammler und Große Schwester frei.

Im folgenden Video seht ihr die Fundorte aller Blumen, Geschenke und Kuriositäten von A Plague Tale: Innocence. Unter dem Video findet ihr auch die Timecodes.

Timecodes

0:06 - Kapitel 1 - 1 Geschenk, 2 Kuriositäten

2:04 - Kapitel 2 - 1 Geschenk, 2 Kuriositäten

3:17 - Kapitel 3 - 1 Geschenk, 1 Blume, 2 Kuriositäten

6:33 - Kapitel 4 - 1 Geschenk, 1 Blume, 2 Kuriositäten

8:38 - Kapitel 5 - 1 Geschenk, 1 Blume, 2 Kuriositäten

13:13 - Kapitel 6 - 1 Geschenk, 2 Kuriositäten

15:00 - Kapitel 7 - 1 Geschenk, 1 Blume, 2 Kuriositäten

17:47 - Kapitel 8 - 1 Geschenk, 1 Blume, 2 Kuriositäten

19:41 - Kapitel 9 - 1 Geschenk, 1 Blume, 2 Kuriositäten

22:21 - Kapitel 10 - 1 Geschenk, 1 Blume, 2 Kuriositäten

23:56 - Kapitel 11 - 1 Blume

24:28 - Kapitel 12 - 1 Geschenk, 1 Blume, 2 Kuriositäten

26:32 - Kapitel 13 - 1 Blume, 2 Kuriositäten

28:00 - Kapitel 14 - 1 Blume

29:08 - Kapitel 15 - 1 Blume

29:29 - Kapitel 16 - 1 Blume, 2 Kuriositäten

Fundorte der 5 Alchemistenkarren

Mit den 5 Alchemistenkarren gibt es noch weitere Sammelobjekte, die nicht im Kodex verzeichnet werden. Diese müsst ihr alle einmal betreten, um euch den Erfolg Ressourcen ist für alle da zu sichern. Das folgende Video zeigt euch alle Fundorte:

Timecodes

0:00 - Kapitel 7 - Alchemistenkarren #1

0:50 - Kapitel 9 - Alchemistenkarren #2

1:31 - Kapitel 10 - Alchemistenkarren #3

2:24 - Kapitel 12 - Alchemistenkarren #4

3:45 - Kapitel 16 - Alchemistenkarren #5

Habt ihr alle Sammelobjekte in A Plague Tale: Innocence gefunden oder gab es Probleme? Schreibt es uns in den Kommentaren.