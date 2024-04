AFK Journey: Bestes Team für den Kaltaugenwolf (Urzeitfürst)

Den Kaltaugenwolf in AFK Journey zu besiegen ist gar nicht so einfach. An dieser Stelle zeigen wir euch das beste Team für den Urzeitfürsten und alle Helden, die wir euch für die Gruppenzusammenstellung empfehlen.

Anzeige

Der Urzeitfürst, oder auch Kaltaugenwolf genannt, ist ein Eventboss, welcher neu bei AFK Journey hinzugefügt worden ist. Um den Boss herauszufordern, benötigt ihr ein gut ausgeklügeltes Team. Schließlich hat der Kaltaugenwolf eine Lebensanzeige mit mehreren Milliarden Lebenspunkten. Natürlich führen alle Wege nach Rom beziehungsweise gibt es mehrere Möglichkeiten in der Teamaufstellung, die euch zum Sieg verhelfen. Die besten Teams haben wir euch zusammengesucht.

So könnt ihr den Kaltaugenwolf besiegen

Um den Kaltaugenwolf herausfordern zu können, müsst ihr zunächst den Dunkelwald 5 erreichen. Bei diesem Boss handelt es sich um einen Gemeinschaftsboss; ihr kämpft also gemeinsam mit anderen auf dem Server zusammen. Den Urzeitfürsten gilt es in einer bestimmten Anzahl von Tagen gemeinsam zu besiegen, um die Belohnungen zu erhalten. Je schneller er besiegt wird, desto höher der Loot.

Anzeige

Nach jeder Schlacht bekommt jeder Spieler, basierend auf seiner eigenen Performance, Belohnungen in Form von Gold, Erfahrung, Essenz und Truhen mit Ausrüstung. Der Server an sich erhält auch Belohnungen. Hier sind es dann Diamanten und Einladungen für den Erhalt neuer Helden. Die 20 Spieler eines Servers, die den meisten Schaden angerichtet haben, werden dann in einer Bestenliste eingetragen und erhalten einen Titel.

Pro Tag könnt ihr an der Schlacht 3-mal teilnehmen. Je nachdem, wie viel Schaden ihr erzielt, bekommt ihr mehr Loot und Erfahrungspunkte. Auch wenn ihr den Kaltaugenwolf also nicht besiegt, kann sich ein Kampf trotzdem lohnen.

Die besten Teams für den Urzeitfürsten

Euer Team solltet ihr aus den folgenden Helden zusammenstellen:

Support

Smokey und Meerky : Zum Heilen und Fertigkeiten verbessern des Teams.

Rowan , Hewynn , Damian oder Koko : Reduzieren den Schaden, den das Team erhält und sorgen so dafür, dass ihr länger durchhaltet.

Anzeige

Smokey und Meerky sind als Unterstützer fast unentbehrlich (Screenshot und Bearbeitung GIGA).

Schadensausteiler

Odie oder Marilee : Diese beiden Fernkämpfer erzielen hohen Schaden. Odie sticht besonders durch seinen Mauler-Fraktionsbonus hervor.

oder : Diese beiden Fernkämpfer erzielen hohen Schaden. Odie sticht besonders durch seinen Mauler-Fraktionsbonus hervor. Shakir : Seine Aura, die den einzusteckenden Schaden des Teams in seiner Nähe verringert, ist hier von großem Vorteil. Auch teilt er viel Schaden aus und kann sich selbst am Leben erhalten.

: Seine Aura, die den einzusteckenden Schaden des Teams in seiner Nähe verringert, ist hier von großem Vorteil. Auch teilt er viel Schaden aus und kann sich selbst am Leben erhalten. Vala : Wenn die Lebenspunkte des Bosses unter 50 Prozent fallen, bleibt sie im Schwertmodus und teilt enormen Schaden aus.

: Wenn die Lebenspunkte des Bosses unter 50 Prozent fallen, bleibt sie im Schwertmodus und teilt enormen Schaden aus. Korin : Teilt ebenfalls hohen Schaden aus und kann im Notfall seinen Teamkameraden mit seinen Schildern helfen.

: Teilt ebenfalls hohen Schaden aus und kann im Notfall seinen Teamkameraden mit seinen Schildern helfen. Seth : Dieser Held ist mobil, erzielt hohen Schaden und kann sich ebenfalls am Leben erhalten.

: Dieser Held ist mobil, erzielt hohen Schaden und kann sich ebenfalls am Leben erhalten. Cecia : Teilt enormen Schaden mit ihren Beschwörungen aus, sollte allerdings weiter hinten platziert werden, da sie etwas langsam ist.

Anzeige

Cecia zählt zu einer der besten Heldinnen in AFK Journey (Screenshot und Bearbeitung GIGA).

Debuffer

Kruger oder Thoran : Diese beiden Helden können in die erste Linie gestellt werden, während sie die Angriffswerte des Teams in die Höhe treiben.

Thoran hat die Fähigkeit sich selbst zu heilen, um so länger im Kampf durchzuhalten (Screenshot und Bearbeitung GIGA).

Es empfiehlt sich mindestens einen, wenn nicht sogar zwei Heiler in eurem Team zu haben. Gerade wenn ihr ein F2P-Spieler seid, empfehlen wir euch zwei Heiler zu haben, damit diese eure Helden für die gesamte Dauer des Kampfes heilen können. Außerdem sind allgemein Helden von Vorteil, die zwar Schaden austeilen, sich aber auch selbst am Leben erhalten können.

Urzeitenfürst Kaltaugenwolf: Fertigkeiten und Attacken

Ultimative Fertigkeit : Alle zehn, 40 und 70 Sekunden wird sich ein Nebel auf dem Schlachtfeld ausbreiten, der es dem Kaltaugenwolf ermöglicht, Wolfsrudel zu beschwören, um die im Nebel eingeschlossenen Helden anzugreifen. Außerdem kann der Urzeitenfürst im Nebel Angriffen ausweichen.

Passive Fertigkeit : Wenn ein nicht beschworener Gegner, also ein Held, besiegt wird, erhöhen sich die Werte des Kaltaugenwolfs.

Angriff 1 : Visiert das am weitesten entferntesten Ziel an und attackiert dieses. Falls der Nebel da ist, sendet der Kaltaugenwolf Spektralwölfe auf das Ziel.

Angriff 2 : Innerhalb eines Ein-Kachel-Bodens werden den Zielen zweimal hintereinander Schaden hinzugefügt. Im Umkreis von einer Kachel wird den Zielen dann nur einmal Schaden und ein Unterbrechungseffekt zugefügt.

Anzeige

Um euer Team weiter zu stärken, schaut auch in unsere Übersicht mit allen Codes in AFK Journey. So könnt ihr jede Menge Gold und Diamanten einsacken.