Avatar - Frontiers of Pandora: Aussehen ändern und Ikran anpassen

Am Anfang von Avatar: Frontiers of Pandora erstellt ihr das Aussehen eures Charakters. Einige Spieler fragen sich jedoch, ob das Aussehen im Nachhinein nochmal verändert werden kann. Im Folgenden erklären wir euch, wie das funktioniert.

Aussehen verändern in Avatar: Frontiers of Pandora

Um das Aussehen eures Charakters zu ändern, müsst ihr in eines der großen Na’vi-Lager gehen, also in eine der drei Clan-Heimaten. Dort such ihr nach einer Station, die kleine Becken mit Farben hat. Die Station heißt Wechselbecken.

Wenn ihr eure Na’Vi-Sinne einsetzt, hebt sich das Wechselbecken etwas von der Umgebung ab. Sobald ihr an der Station steht, drückt ihr Viereck/X, um mit ihr zu interagieren. Das folgende Bild zeigt euch eine Wechselstation. Hierdurch wisst ihr besser, wonach ihr Ausschau halten müsst:

Interagiert mit einem Wechselbecken, um euer Aussehen anzupassen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

An der Wechselstation könnt ihr alles verändern, was ihr bei der Charakterkreierung eingestellt habt. Allerdings schaltet ihr im Spielverlauf, wie beispielsweise durch die Nebenmissionen „Der Weg nach Hause“, „Das dunkle Theater“ oder „Der Wind wird uns tragen“, neue Körperfarben und Farbverläufe frei. Hierdurch habt ihr dann mehr Möglichkeiten euren Charakter zu schmücken. Folgende Dinge könnt ihr am Aussehen ändern:

Gesicht

Haare und Haarfarbe

Haut

Körperfarbe und Körperbemalung

Stimme

Körperform

Anrede

Ikran anpassen

Euren Ikran könnt ihr jederzeit anpassen, hierfür müsst ihr nicht zur Wechselstation laufen. Um euren treuen Freund zu verändern, müsst ihr einfach nur ins Charaktermenü gehen. Oben links in der Ecke seht ihr nun den Avatar eures Ikrans. Wählt es mit X/A aus, danach könnt ihr ihn anpassen.

Beim Ikran könnt ihr folgende Merkmale verändern:

Das Muster des Aussehens

Kopfschmuck

Reitausrüstung

Bänder am Schwanz

Im Menü von eurem Ikran erkennt ihr oben am Bildschirmrand übrigens auch sein Lieblingsessen. Wenn ihr das an ihn verfüttert, erhält euer Ikran mehr Energie als durch andere Zutaten.