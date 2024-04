Beat Slayer: 6 Tipps, die euch den Start erleichtern 

In Beat Slayer schlüpft ihr in die Rolle von Mia und kämpft gegen die Roboterarmee des Techno-Bösewichts Dietrich im dystopischen Alternativ-Berlin. Die Kreuzung von Roguelite und Rhythmus-Spiel verlangt von euch sowohl schnelle Reaktionen als auch ein Gefühl für den Beat. In diesem Artikel findet ihr sechs Tipps für die ersten Spielstunden.

Tipp #1: Leben ist das Wichtigste

Beat Slayer belohnt euch, wenn ihr zum Rhythmus kämpft und ausweicht. Ab einer 20er-Kombo seid ihr im Tanzrausch. Ihr teilt mehr Schaden aus und nutzt starke Upgrades. Noch wichtiger als Taktgefühl und Schaden ist am Anfang, dass ihr nur wenige Lebenspunkte habt.

Mit gerade mal 20 HP haltet ihr bereits im ersten Drittel des Spieles keine vier Angriffe stärkerer Gegner aus. Im weiteren Spielverlauf beschert euch das ein Game Over bei der kleinsten Unaufmerksamkeit. Deshalb ist das Aufleveln von „Maximum Health“ (Lebenspunkte) bei Donna in eurer Basis Pflicht.

Auch in der Levelübersicht solltet ihr HP-Belohnungen beachten. Das Herz mit dem Plussymbol erhöht euer „Maximum Health“ und heilt 20 HP, das Fastfood-Menü heilt mehr, erhöht dafür aber eure Maximum-HP nicht.

HP-Upgrades und heilendes Fastfood sind Anfangs wertvolle Belohnungen. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Tipp #2: Bleibt immer in Bewegung

In jedem Roguelite gehört geschicktes Ausweichen zu den Grundfähigkeiten dazu. In Beat Slayer ist es umso wichtiger. Ihr entkommt damit nicht nur gegnerischen Angriffen, sondern erhöht auch den Rhythmus-Zähler.

Bleibt in Bewegung um den Tanzrausch zu erreichen. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Deshalb solltet ihr in jedem Level vom ersten Moment an zum Beat ausweichen, um schnell zum Tanzrausch zu kommen. Besonders hilfreich sind dabei Fähigkeit und Upgrades, mit denen ihr beim Ausweichen Schaden austeilen könnt.

So könnt ihr gleichzeitig gegnerischen Angriffen entkommen, den Rhythmus halten und mit starken Feuerfeldern und Vireneffekten der Roboterarmee zusetzen.

Tipp #3: Nutzt Friendly Fire aus

Je weiter ihr kommt, desto mehr und gefährlichere Roboter stellt euch das Spiel in den Weg. Dabei ist es sehr wichtig, dass viele der Roboter mit Fernkampf-Fähigkeiten ihre Kameraden verletzen können.

Sniper-Roboter, Minenwerfer und ähnliche Gegner sind genauso eine Gefahr für andere Roboter wie für den Spieler. Wenn ihr eure Gegner erfolgreich in Explosionsfelder und Minen lockt, erledigen sich die Roboterhorden gegenseitig.

Diese Roboter werden von ihren eigenen Angriffen getroffen. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Besonders geschickte Spieler können wie bereits erwähnt Angriffsfähigkeiten beim Ausweichen mit gegnerischen Explosionen kombinieren. Dadurch landen Roboter zum Beispiel gleichzeitig in einem von euch gelegten Feuerfeld und in den Explosionen anderer Roboter.

Tipp #4: Vergesst den Kick nicht

Wie auch beim Ausweichen: Benutzt alle Werkzeuge, die euch Beat Slayer bereitstellt. Dazu gehört auch der Kick. Wie das Spiel euch erklärt, könnt ihr Gegner gegen Wände oder gegen andere Roboter kicken. Das betäubt die Gegner kurz. Bleiben nur noch wenige starke Roboter übrig, könnt ihr mit abwechselnden Kicks und Angriffen die Gegner gleichzeitig ununterbrochen betäuben und schnell zerstören.

Positioniert ihr euch geschickt, könnt ihr beinahe alle Gegner ineinander kicken und dadurch sehr viele Roboter auf einmal betäuben. Kombiniert ihr das mit Tipp 3 (Friendly Fire), könnt ihr Gegnerhorden in ihren eigenen Explosionsfeldern festhalten.

Kick-Upgrades machen diese Strategie zu einem noch mächtigeren Werkzeug. Mit Upgrades wie dem Virus-Kick oder mit Feuer-Upgrades fügt ihr allen betäubten Gegnern schaden zu. Wenn ihr Glück habt und geschickt spielt, können zum Beispiel Kicks mit Feuer- oder Virus-Upgrades gleichzeitig viele Gegner betäuben und ihren schweren Schaden zufügen. Das hilft insbesondere im weiteren Spielverlauf im Umgang mit großen Roboterhorden.

Kicks mit Feuer-Upgrade stunnen und verletzen Gegner gleichzeitig (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Tipp #5: Stimmt eure Upgrades auf eure Waffen ab.

Beat Slayer stellt euch drei Waffen zur Verfügung. Zuerst kommt eine Einhandaxt, ihr folgen ein großer Hammer und ein Sägeblatt.

Die Einhandaxt (Beat Shredder) ist die ausbalancierte Standardwaffe, der Hammer (Groove Crusher) fügt Gegnern schweren Schaden zu, ist dafür aber langsamer. Das Sägeblatt (Rhythm Slicer) ist eine Fernkampfwaffe, macht euch dafür aber umso empfindlicher gegenüber gegnerischen Angriffen.

Die Stärken und Schwächen eurer Waffen sind der Schlüssel zum Erfolg. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Nutzt ihr den Hammer, dauert ein Angriff doppelt zwei Beats statt einem. Neben geschickten Ausweichmanövern und guter Positionierung passen zu Groove Crusher Upgrades, die eure Verteidigung erhöhen – zum Beispiel Schild-Upgrades.

Das Sägeblatt ist eine schnelle Fernkampfwaffe, die wie ein Bumerang durch Gegner hin und her durchfliegen kann. So könnt ihr mit dem Rythm Slicer problemlos fünf oder zehn Gegner mit einem Angriff treffen. Neben normalen Damage-Upgrades eignen sich beim Sägeblatt bei Treffern ausgelöste Upgrades besonders gut, um viele Zusatzeffekte auszunutzen. Defensive Upgrades solltet ihr in Erwägung ziehen, wenn die vom Rythm Slicer verringerte Schadensresistenz euch zu schaffen macht.

Tipp #6: Kombinieren und ausprobieren

Wie in jedem Roguelite bleibt der Spaß am Erspielen und Ausprobieren von neuen Fähigkeiten der Schlüssel zum Erfolg. Wie zum Beispiel in Hades bietet Beat Slayer eine Vielzahl an Fähigkeiten an, die ihr beim ersten Anspielen nicht zu sehen bekommt. Probiert furchtlos Upgrades aus und findet Kombinationen, die euch besonders gut gefallen. Mit jedem Game Over lernt ihr schließlich dazu.

Habt ihr zum Beispiel das schnelle Sägeblatt ausgerüstet, könnt ihr Viruseffekte an beinahe alle Roboter auf dem Bildschirm austeilen. Verteilen eure Kicks dazu Feuerfelder auf dem Spielfeld, leiden eure Gegner an zwei Arten von Schaden gleichzeitig.

Fühlt sich eine Upgrade-Mischung für euch gut an, solltet ihr nach mächtigen Kombi-Upgrades Ausschau halten. Mit dem Wildfire-Upgrade löst ihr mit Bränden Viruseffekte aus – so viel Schaden setzt auch starken Robotern schwer zu.

