Auch lange nach der Erstellung eures Charakters könnt ihr in Biomutant nachträglich das Muster und die Farbe eure Fells ändern. Dafür müsst ihr den NPC Trimm finden. Wir zeigen euch alle Schritte im Detail.

Fundort von Trimm dem Fellpfleger

Lauft vom Baum des Lebens aus nach Süden. Auf der Westseite des Flusses findet ihr die Vorstadt, die im späteren Questverlauf noch relevant sein wird. Auf der Ostseite des Flusses wartet Trimm in seinem kleinen Laden auf der Flizspitze auf euch. Dort könnt ihr auch einen Schnellreisepunkt aktivieren, um jederzeit zu Trumm zurückkehren zu können.

Sprecht mit Trimm und er erklärt euch, dass ihm die Schneidefinger fehlen. Vorher wird er euch nicht helfen können. Er bittet euch daher, die Schneidefinger von Juju zu kaufen.

Findet Juju und die Spule

Ihr findet Juju im Osten in der Nähe des Schlammstromfelds. Ihr könnt den Fernweit-Wegpunkt aktivieren, um später problemlos zu ihr zurückzukehren.

Juju bietet die Schneidefinger in ihrem Laden an, braucht jedoch zunächst eure Hilfe. Ihr müsst die Spule vom Winddrachen holen. Diesen findet ihr auf der Spitze des Berges im Nordosten. Umrundet den Berg solange, bis ihr die gelben Markierungen findet. Diesen könnt ihr folgen und den Berg somit bis an die Spitze erklimmen.

Klettert die Drachenschnur nach oben, schnappt euch die Spule und kehrt zu Juju zurück. Anschließend könnt ihr die Schneidefinger in ihrem Laden kaufen. Ihr findet sie in der Kategorie „Questgegenstände“. Kehrt danach zu Trimm zurück.

Sprühfarbendose in der Vorstadt finden

Bevor Trimm euer Aussehen kann, benötigt er noch eine Sprühfarbendose. Diese findet ihr in der Vorstadt im Westen. Folgt der Questmarkierung, bis ihr das unterirdische Gelände erreicht. Dort müsst ihr eine Gegnergruppe besiegen, bis ihr schließlich die Sprühfarbendose vom Boden aufheben könnt.

Sobald ihr die Sprühfarbendose bei Trimm abgegeben hat, kann dieser endlich das Muster und die Farbe eure Fells ändern. Zum Dank für eure Hilfe ist euer erster Besuch dabei kostenlos. Danach kostet das Ändern des Fellmusters 200 Grün, die Färbung eures Fells hingegen jeweils 400 Grün.