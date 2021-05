Gleich zu Beginn müsst ihr in Biomutant euren Charakter erstellen. Dabei stehen eine Vielzahl von Optionen zur Auswahl, die bei eurem ersten Anlauf für Verwirrung sorgen können. Wir erklären euch, wie ihr den perfekten Charakter erstellt.

BioMutant Facts

Was ist die beste Klasse in Biomutant?

Grundsätzlich gibt es keine beste Klasse in Biomutant, da ihr im Laufe des Spiels alle Waffengattungen und PSI-Kräfte meistern könnt, egal mit welcher Klasse ihr beginnt. Die Wahl der Spezies und Klasse wirkt sich daher also vor allem auf die ersten Spielstunden aus, da ihr somit Boni auf bestimmte Spielstile erhaltet.

Wenn ihr euch zu Beginn des Spiels noch nicht festlegen wollt, empfehlen wir die Kombination aus Urläufer und Wächter. Die Spezies und Klasse bieten ausgewogene Werte in allen Bereichen, ihr könnt also in aller Ruhe mehrere Stile ausprobieren, bevor ihr weitere Punkte in Attribute oder Fähigkeiten investiert.

Die richtige Spezies wählen

Die Wahl eurer Spezies gewährt euch Boni auf bestimmte Werte wie Gesundheit, Nahkampfschaden und KI-Energie. Allerdings lassen sich all diese Werte unabhängig von eurer Spezies auch im Laufe des Spiels erhöhen.

Den größten Einfluss hat die Wahl der Spezies daher auf euer Aussehen. Um das Maximum aus eurem Charakter herauszuholen, sind trotzdem einige Spezies besonders gut für die Kombination mit bestimmten Klassen geeignet.

Urläufer Ausgeglichene Werte Empfohlene Klasse : Scharfschütze, Kommando, Saboteur, Wächter

Dumdon Bonus auf Gesundheit, Rüstung, Nahkampfschaden und KI-Energie Empfohlene Klasse : Saboteur

Rex Bonus auf Gesundheit, Kraft, KI-Energie und Energiegeneration Empfohlene Klasse : PSI-Freak, Wächter

Hyla Bonus auf Gesundheit und Rüstung Empfohlene Klasse : Scharfschütze, Kommando, Saboteur, Wächter

Fip Bonus auf Kraft, KI-Energie, Energiegeneration und Krit. Treffer Empfohlene Klasse : PSI-Freak

Murgel Bonus auf Feilschen, Krit. Treffer und Beutechance Empfohlene Klasse : Scharfschütze, Kommando



Die beste Klasse auswählen

Biomutant bietet ein recht flexibles Charaktersystem. Das heißt, ihr könnt langfristig praktisch jeden Spielstil meistern, egal mit welcher Spezies und Klasse ihr das Spiel startet. Trotzdem gewähren euch Klassen einzigartige Perks, um das Maximum aus eurem Lieblingsstil herauszuholen.

Scharfschütze Perfektes Nachladen : Deine Fernkampfwaffen werden sofort nachgeladen und dein nächstes Magazin erhält +20% Schaden. Empfohlene Spezies : Urläufer, Hyla, Murgel

Kommando Zorn : Angriffe mit Fernkampfwaffen fügen dem Ziel 10% zusätzlichen Schaden zu. Empfohlene Spezies : Urläufer, Hyla, Murgel

PSI-Freak Funkenball : Drücke die Taste, auf die du die Fähigkeit gelegt hast, um einen Funkenball abzufeuern. Dabei wirfst du einen Ball in die Richtung, in die du schaust, und fügst dem getroffenen Gegner Schaden zu. Megahirn : Deine Ki-Energiegeneration wird um 20% erhöht. Empfohlene Spezies : Fip, Rex

Saboteur Zwillingssilbergriff : Nahkampf-Doppelwaffen-Fähigkeit – Rüste zwei verschiedene einhändige Nahkampfwaffen aus, um beide gleichzeitig zu führen. Hypergenetisch : Deine Energiekosten fürs Ausweichen werden um 20& reduziert. Empfohlene Spezies : Urläufer, Dumdon, Hyla

Wächter Zähigkeit : Dein Grundrüstungswert wird um 10% erhöht. Empfohlene Spezies : Urläufer, Rex, Hyla



Widerstand auswählen

In Biomutant werdet ihr auf eine ganze Reihe verseuchter Gebiete stoßen, in denen ihr nur kurze Zeit überleben könnt. Je höher jedoch eure Widerstände, desto länger könnt ihr es in den gefährlichen Zonen aushalten.

Im Charakter-Editor könnt ihr bis zu 25% auf 4 unterschiedliche Widerstände verteilen:

Hitze

Biogefahr

Kälte

Radioaktivität

Wir empfehlen, einen ausgeglichen Wert aller Widerstände auszuwählen. Das hat zwei Gründe. Einerseits sind alle verseuchten Gebiete im Spiel optional. Um den Abspann zu erreichen, sind also keinerlei Widerstände notwendig, stattdessen verbergen sich in den Gebieten einzigartige Waffen und Gegenstände.

Andererseits findet ihr im Lauf des Spiel zahlreiche Bioblob-Behälter, die euch mit Biopunkten versorgen. Diese könnt ihr dann in Widerstände investieren.